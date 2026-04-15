健康網》控鹽血壓還是飆 美網紅醫：少這營養素是關鍵

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士指出，研究顯示，導致血壓升高且降不下來，可能與許多人均缺乏而不自知的一種營養素鉀有關，只要糾正這種營養素的攝取量，有助大幅改善血壓；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為戒鹽是控制血壓的重要飲食守則，但其實血壓降不下來，可能是缺少營養素。美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士（Dr. Mitch Rice）指出，高血壓是造成中風和心臟病最重要的風險因素之一，也是全球首要的死亡原因。但研究顯示，導致血壓升高且降不下來，可能與許多人均缺乏而不自知的一種營養素鉀有關，只要改進這種營養素的攝取量，甚至可以大幅改善血壓。該影片在短短6個月便獲得2.5萬次觀看。

降壓關鍵營養素：鉀

少鹽或戒鹽，能控制血壓嗎？米奇．賴斯於YouTube頻道分享，根據醫學研究結果，發現造成數血壓升高的原因之一，可能是源於鉀的攝取不足。此外，補足這個營養素的缺乏，有時甚至也能產生降壓作用，但這個營養素卻鮮少被深入討論。

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鉀對人體的作用

米奇．賴斯指出，鉀不只是存在香蕉裡的營養成分，也是人體需求量最大的電解質，其重要性遠超鈉、鈣與鎂。他說，人體所需的總鉀量應是鈉的2倍，不過，現代人卻缺少50%的鉀攝取量，鈉攝取量甚至是鉀的3倍。鈉會將水分吸入體內提升血壓；相反地，鉀則協助腎臟排出多餘的鈉與水分，進而放鬆血管。若缺乏鉀，鈉就會主導情況，導致血壓飆升。

此外，米奇．賴斯表示，研究顯示，當人們攝取足夠的鉀（每日3,500- 4,700 毫克）時，收縮壓平均約可下降7毫米汞柱，醫學數據也證實，收縮壓每下降10毫米汞柱，死於心臟病的風險可降低22%，中風風險更可大幅降低41%；而這往往就是健康動脈或形成血栓導致心梗、中風的差異。

補鉀食物勝過藥丸

許多人可能會想要購買保健食品或相關產品來吃；然米奇．賴斯解析，一般市售鉀片每顆僅約100毫克，若要達到建議攝取量（4,700毫克以上），這麼做不夠好，攝取食物才是最佳方式。他並推薦以下3類食物，除提供鉀之外，也具有其他健康營養素，幫助降低血壓：

●蔬果類：如酪梨、香蕉、乾果、菠菜等。

●蛋白質與澱粉：深海魚（如鮭魚、鯖魚）、馬鈴薯、地瓜等。

●豆類：如扁豆、鷹嘴豆等。

米奇．賴斯表示，想增加鉀的攝取，只要從日常飲食中進行更換便可做到。例如：在白飯中加入扁豆混合主食；打果昔時放入菠菜，幾乎也不會改變風味；用氣炸方式製作馬鈴薯片，取代零食洋芋片。他並建議，從現在開始的1週內，每餐都嘗試加入1種高鉀食物，如酪梨搭配雞蛋、吐司或地瓜。採行這種飲食改變，就能重新平衡體內的「鉀鈉蹺蹺板」，保護心血管健康。

不過，米奇．賴斯也特別提醒，雖然鉀對於降血壓有其重要性，但它只是整個健康拼圖中的其中一塊。除非你找出並改善造成高血壓的背後原因，否則，不管你攝取多少鉀，血壓仍可能偏高。

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