突發性耳聾！ 高壓氧治療幫助恢復聽力

突發性耳聾是突發性的聽力下降，並伴隨耳鳴或暈眩，影響病人日常生活。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣59歲的陳姓男子最近兩週來，發現與他人交談時常聽不清楚對話內容，同時伴隨著耳鳴及耳朵悶脹等症狀，因而到醫院就醫。經檢查後診斷為「突發性耳聾」，且左耳有60分貝的聽力缺損。所幸，在陳男經過口服類固醇、耳內注射類固醇及自費12次的高壓氧治療後，才恢復聽力，同時耳朵悶脹與耳鳴的問題也順利解決。

苗栗市私立大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，突發性耳聾又稱耳中風，是突發性、神經性的聽力喪失，症狀為突然聽力下降，並伴隨耳鳴或暈眩。從醫學上的定義來說，是指在聽力圖上，連續三個頻率感覺神經性聽力下降超過30分貝，而且此種情況是在最近三日內發生的。雖然一般的聽力檢查可以測量出聽力的好壞，但還是需要透過了解病史，才能診斷是否為突發性耳聾。發生突發性耳聾的原因目前不明，但有可能是病毒感染、血管性疾病、內耳內淋巴囊水腫破裂、自體免疫疾病或聽神經瘤等狀況所導致。

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苗栗市私立大千醫院高壓氧中心主任蔡建宗提醒，高壓氧治療對突發性耳聾有很好的預後效果，民眾如有症狀，要及早就醫接受治療。（大千醫院提供）

蔡建宗指出，由於高壓氧治療是讓病人在高壓氧艙內，施行1.4大氣壓以上的壓力，讓病人吸入100％的純氧氣，達到提高組織氧氣濃度的效果。因此，突發性耳聾的病人接受高壓氧治療，可以提升氧分壓使內耳組織的含氧量增加，來緩解內耳發炎後的缺氧和改善淋巴水腫，同時可輸送較多的氧氣至內耳毛細胞，促進耳蝸及半規管內微循環和淋巴液的流動，增加新陳代謝和修復神經炎，以加速聽力的恢復。

高壓氧治療對於突發性耳聾有很好的預後效果，而且在發病的3個月內都可進行高壓氧治療。不過，蔡建宗提醒，有研究報告指出，最佳的治療時間是發病14天內，同時接受藥物與高壓氧治療，對聽力的恢復會更好。因此，建議民眾如有發生突發性耳聾的症狀時，應盡早就醫接受診斷及治療，才能早日恢復良好聽力。

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