自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

突發性耳聾！ 高壓氧治療幫助恢復聽力

2024/10/08 15:31

突發性耳聾是突發性的聽力下降，並伴隨耳鳴或暈眩，影響病人日常生活。（大千醫院提供）

突發性耳聾是突發性的聽力下降，並伴隨耳鳴或暈眩，影響病人日常生活。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣59歲的陳姓男子最近兩週來，發現與他人交談時常聽不清楚對話內容，同時伴隨著耳鳴及耳朵悶脹等症狀，因而到醫院就醫。經檢查後診斷為「突發性耳聾」，且左耳有60分貝的聽力缺損。所幸，在陳男經過口服類固醇、耳內注射類固醇及自費12次的高壓氧治療後，才恢復聽力，同時耳朵悶脹與耳鳴的問題也順利解決。

苗栗市私立大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，突發性耳聾又稱耳中風，是突發性、神經性的聽力喪失，症狀為突然聽力下降，並伴隨耳鳴或暈眩。從醫學上的定義來說，是指在聽力圖上，連續三個頻率感覺神經性聽力下降超過30分貝，而且此種情況是在最近三日內發生的。雖然一般的聽力檢查可以測量出聽力的好壞，但還是需要透過了解病史，才能診斷是否為突發性耳聾。發生突發性耳聾的原因目前不明，但有可能是病毒感染、血管性疾病、內耳內淋巴囊水腫破裂、自體免疫疾病或聽神經瘤等狀況所導致。

苗栗市私立大千醫院高壓氧中心主任蔡建宗提醒，高壓氧治療對突發性耳聾有很好的預後效果，民眾如有症狀，要及早就醫接受治療。（大千醫院提供）

苗栗市私立大千醫院高壓氧中心主任蔡建宗提醒，高壓氧治療對突發性耳聾有很好的預後效果，民眾如有症狀，要及早就醫接受治療。（大千醫院提供）

蔡建宗指出，由於高壓氧治療是讓病人在高壓氧艙內，施行1.4大氣壓以上的壓力，讓病人吸入100％的純氧氣，達到提高組織氧氣濃度的效果。因此，突發性耳聾的病人接受高壓氧治療，可以提升氧分壓使內耳組織的含氧量增加，來緩解內耳發炎後的缺氧和改善淋巴水腫，同時可輸送較多的氧氣至內耳毛細胞，促進耳蝸及半規管內微循環和淋巴液的流動，增加新陳代謝和修復神經炎，以加速聽力的恢復。

高壓氧治療對於突發性耳聾有很好的預後效果，而且在發病的3個月內都可進行高壓氧治療。不過，蔡建宗提醒，有研究報告指出，最佳的治療時間是發病14天內，同時接受藥物與高壓氧治療，對聽力的恢復會更好。因此，建議民眾如有發生突發性耳聾的症狀時，應盡早就醫接受診斷及治療，才能早日恢復良好聽力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中