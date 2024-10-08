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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

放射治療新武器！ 三總引進全國首台「高階磁振刀」

2024/10/08 15:23

三軍總醫院引入「高階磁振造影即時導航放射治療系統」，不僅沒有輻射、治療前可精準影像對位，還能在治療中全程即時監控腫瘤。 （記者邱芷柔攝）

三軍總醫院引入「高階磁振造影即時導航放射治療系統」，不僅沒有輻射、治療前可精準影像對位，還能在治療中全程即時監控腫瘤。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕 「放射治療」是癌症治療的重要手段之一，而精準定位是降低副作用的關鍵，腫瘤的影像檢查中以核磁共振（MRI）能提供最清晰的影像，然而放射治療多搭配電腦斷層掃描（CT）進行影像導引，對此三軍總醫院斥資5億元，引入「高階磁振造影即時導航放射治療系統」，不僅沒有輻射、治療前可精準影像對位，還能在治療中全程即時監控腫瘤。

三軍總醫院今（8日）舉辦全國首台「1.5T 高階磁振刀」啟用儀式。院長洪乙仁表示，「1.5T 高階磁振刀」全名為高階磁振造影即時導航放射治療系統，結合高解析度磁振造影技術與強度調控放射治療，能在治療前與治療即時中動態透視腫瘤與軟組織，並能在照射腫瘤時，最大限度保護周圍正常的組織與器官。

三總放射腫瘤部主任林群書說明，電腦斷層掃描帶有額外的輻射，1.5T磁振刀搭載磁振造影技術沒有輻射，且能在治療前、治療中精準監控腫瘤，特別適用於磁振造影才看得清楚的腫瘤，如肝癌、直腸癌、早期乳癌和攝護腺癌等。

林群書表示，患者可透過一至五次的短療程精準放療，提高單次放射劑量，並可根據每天磁振造影中的腫瘤大小，重新設定最佳的放射治療劑量和即時調整照射範圍，不僅保護周圍的正常器官、大幅降低副作用，還能縮短病患來院奔波的次數。

林群書分享，該院已有多位患者接受1.5T磁振刀治療，包括早期乳癌、胰臟癌、直腸癌等。其中54歲的楊小姐因早期左側乳癌，手術後需進行放射治療，但擔心會影響心臟健康且無法長期請假，經討論後在10天內完成僅需5次的磁振刀療程，這也是美國最新癌症治療指引的優先建議，整個療程幾乎無副作用，且不影響心臟、對肺部輻射劑量極低，楊小姐對治療結果非常滿意，目前無復發跡象。

林群書說，隨著設備升級，預計將新增治療會隨著呼吸移動的癌症，如肺癌、肝癌、腎癌等，由即時磁振造影監控，搭配呼吸閘控放射治療技術，精準檢視腫瘤位置，並大幅減少過去因為放射治療所造成的副作用。

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