健康網》迎接國際女孩日 國健署籲拒絕性別篩檢

每年10月11日是「國際女孩日」，也是「台灣女孩日」，國健署呼籲全社會共同努力，促進性別平等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（11日）是「國際女孩日」，也是「台灣女孩日」。為響應台灣女孩日，國民健康署在臉書專頁發文，強調女孩人權的價值與重要性，呼籲全社會共同努力，促進性別平等。

國健署表示，根據最新數據，台灣的出生性別比逐年改善，目前已降至1.070，顯示傳統的重男輕女觀念已逐漸改變。然而，仍有少數人因社會期待而尋求性別篩選，這種行為不僅違法，更是性別歧視的表現。

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國健署重申，女孩和男孩一樣珍貴，並呼籲拒絕性別篩檢。他們指出，兩性平權應從孕育開始，相關醫療法規明確禁止在懷孕期間進行性別篩檢，除非出於醫療必要（例如：性聯遺傳疾病）。性別篩檢或因選擇性別而進行人工流產的行為皆屬違法。

在這特別的日子裡，國健署呼籲全社會共同推動性別平等，讓每一位女孩都能在公平的環境中健康成長。

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