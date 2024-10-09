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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》南瓜越重越好？ 農業部授「4技巧」挑成熟美味

2024/10/09 07:31

農業部表示，挑選南瓜時，要找外型端正、果蒂完整的；拿起來有沉重感；表皮带有果粉，按壓不留痕跡；成熟的有清香味，嫩瓜會有菜瓜的味道；示意圖。（圖取自photoAC）

農業部表示，挑選南瓜時，要找外型端正、果蒂完整的；拿起來有沉重感；表皮带有果粉，按壓不留痕跡；成熟的有清香味，嫩瓜會有菜瓜的味道；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南瓜的季節來囉！農業部在臉書專頁發文表示，南瓜營養又好吃，煮熟的果肉綿細，具有天然的甘甜味道，且含有豐富的維生素A、E、礦物質，及膳食纖維等營養素。挑選南瓜時，要找外型端正、果蒂完整的；拿起來有沉重感；表皮带有果粉，按壓不留痕跡；成熟的有清香味，嫩瓜會有菜瓜的味道。

南瓜挑選4秘訣

看外型：觀察南瓜的外型端正、果蒂完整且無污損或病蟲害。

挑重果：挑選堅實飽滿的南瓜，拿起來有沉重感。

摸表面：觀察表皮乾燥带有果粉，用手指按壓表皮不留痕跡，且瓜稜越深、瓜瓣越鼓，代表南瓜越成熟。

聞味道：成熟的南瓜有一種南瓜的清香氣味，未成熟的嫩瓜會有菜瓜的味道。

保存方式

●南瓜表皮乾燥堅實、有瓜粉。未食用時，可在通風陰涼處保存約2個月，避免高溫潮濕環境。

●將南瓜處理後，可用冷藏、冷凍、蒸熟的方法保存。

冷藏：將切面的南瓜用保鮮膜包好，放入蔬果室冷藏。

冷凍：洗淨外皮後切塊，放入密封袋冷凍。

蒸熟：洗淨切塊蒸熟後，放入密封袋冷凍，保存期限約4週。

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