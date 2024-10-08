台中1歲女嬰右耳鮮紅斑塊 誤認胎記竟是增大血管瘤

女嬰服用口服藥治療5個月後瘤塊消失。（烏日林新醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕大肚區1歲徐姓女嬰出生滿月，右耳後突長出鮮紅色斑塊，家人誤認為胎記，未料，耳後紅斑隆起發癢且增生至1公分，徐小妹抓癢哭鬧難眠，經烏日林新醫院診斷為新生兒血管瘤，服用口服藥治療5個月後瘤塊消失，徐爸爸開心說「女兒終於可以好好睡覺。」

徐小妹長相甜美可愛，出生後即為徐家開心果，半年前常不自主搔癢右耳後斑塊，夜夜哭鬧難眠，直到紅斑增長至1公分至烏日林新醫院小兒科施打常規疫苗，徐母向兒童心臟科主任廖立勤諮詢，經由理學檢查查出紅斑並非胎記，竟是新生兒血管瘤。

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烏日林新醫院兒童心臟科廖立勤主任說，新生兒血管瘤為血管性腫瘤，常見於新生兒發育期間，台灣統計嬰兒發生率約略是1%至2.6%，好發於女嬰、早產兒及低出生體重嬰兒，若未及時趕到治療可能無法恢復，長期發展導致聽力受損。

醫療團隊採健保給付、免開刀治療方式，安排徐小妹住院3天，採口服Propranolol心律錠藥物治療，臨床觀察藥物反應，確認無副作用反應後，返家繼續服用藥物治療5個月，血管瘤逐漸消退，紅斑完全消失從外觀看不出痕跡。

醫療團隊提出臨床見解，強調新生兒血管瘤可能源自胎兒期間血流變化、遺傳變異，通常在嬰兒新生最初幾週出現，主要分為表淺型、深層型及混合型，據統計約有6成屬於表淺型，而徐小妹除了皮膚表面深紅色瘤塊，更有隱藏在皮膚下深部血管瘤不易查覺，屬於混合型血管瘤。

廖立勤提醒說，新生兒血管瘤在嬰兒期間相對常見，通常出現在頭頸，但也可能出現肢體，隨著時間推移急速增大，雖多數情況可自行縮小消失，家長應密切關注嬰兒皮膚狀態，及早確診避免影響眼睛、口腔或鼻腔等危險區域，損及視力或聽力發育。

女嬰右耳後血管瘤增生至1公分。（烏日林新醫院提供）

徐母感謝烏日林新醫院兒童心臟科主任廖立勤（左）治癒女兒血管瘤。（記者黃旭磊攝）

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