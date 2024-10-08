健康網》84％腦中風可預防！ 醫教12招遠離：注意空氣品質

研究顯示，隨著罹患高血壓、肥胖和糖尿病等人數上升，預計腦中風導致的死亡人數在未來幾十年內將大幅增加；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shuttestock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據衛福部公布資料，2023年國人10大死因腦血管疾病名列第4，顯示其危險性！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究表示，儘管腦中風風險高，但其實高達84％的危險因子是可以預防的，透過控制高血壓、改善飲食、戒菸、控制體重、降低膽固醇、控制血糖，乃至減少酒精攝取、適當運動、注意室內空氣品質、減少環境污染暴露、提高公共意識，以及定期健檢等簡單預防措施，有效降低發生率和死亡率。

全球性研究：腦中風死亡數未來將大幅增加

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述最新的全球疾病負擔（GBD）研究發現，隨著高血壓、肥胖和糖尿病等風險因素的上升，腦中風導致的傷殘調整生命年（DALY）和死亡人數在未來幾十年內預計將大幅增加。預計2020至2050年間，因腦中風導致的傷殘調整生命年（DALY）、死亡和費用支出，預計在2050年後將會翻倍，若不積極預防，將給個人和公共衛生系統帶來更大壓力負擔。

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何謂GBD？黃軒說明，其為1項全球性研究，用來衡量不同疾病和健康問題對人們生活造成的影響，透過數據來估算各種疾病、受傷和風險因素導致的死亡、健康壽命減少和生活品質下降。簡單來說，GBD可幫助了解哪些健康問題影響最多人、哪些風險因素最嚴重，並幫助各國制定更有效的醫療和公共衛生政策，改善健康狀況。

那麼什麼是DALY？黃軒解釋，可用來衡量疾病或受傷對人們生活影響的指標，包括因過早死亡而損失的壽命年數、因疾病或殘疾導致生活品質下降的年數2大部分。簡單來說，DALY可以知道疾病或受傷讓人們損失多少「健康的年歲」，數字越高，代表健康損失越大，該數據能讓政府和醫療機構了解哪些健康問題最嚴重，並制定更好的政策，改善健康。

缺血性腦中風 發病、致死率最高

研究發現，在各類型腦中風中，缺血性腦中風占所有新發病例的65.3%，其次是腦出血，占28.8%，其餘為蛛網膜下腔出血。缺血性腦中風的發病率和致死率最高，而腦出血導致的傷殘程度，則高於缺血性腦中風。這是根據2021年共9380萬腦中風倖存者的研究，當年有1190萬新發病例，730萬人因腦中風死亡，1.605億DALY數字。

研究指出，高血壓、超重都是腦中風危險因子；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

腦中風23個「可改變的風險」因子

腦中風危險因子、是否能預防呢？研究發現，84%的腦中風歸因於23個「可改變的風險」因素，這些包括空氣污染、不健康飲食、超重、高血壓、吸菸和缺乏運動等，其中高血壓（收縮壓）56.8%、環境特定物質（固體燃料）16.6%、抽菸13.8%、高低密度脂蛋白膽固醇13.1%、室內污染11.2%。尤其固體燃料污染、室內空氣污染，使蛛網膜下腔出血的DALY數大幅增加。

研究指出，1990至2021年間，那些因高溫、高糖飲食、低運動量、高紅肉、高鉛暴露和低Omega-6多元不飽和脂肪酸飲食，也是導致腦中風傷殘調整生命年（DALY）數大幅增加因素之一。因此建議民眾採取以下預防策略，減少腦中風的發生、死亡和DALY，並改善倖存者的生活品質和預後，減少公共衛生支出：

●控制高血壓：定期監測血壓，保持在正常範圍內，並遵循醫生的建議服用降壓藥物。特別強調，高血壓是最危險的風險，一定要好好控制高血壓！

●改善飲食：減少高鈉、高糖和高脂肪食物的攝入，增加水果、蔬菜和全穀物的攝取量。

●戒菸：全面戒菸，並避免接觸二手菸，愛自己也愛身邊家人的健康吧！

醫師建議，全面戒菸，並避免接觸二手菸，愛自己也愛身邊家人的健康，遠離罹患腦中風威脅；圖為情境照。（圖取自freepik）

●控制體重：現代人吃太多、太好了，建議均衡飲食、定期運動，維持健康的體重。

●降低膽固醇：建議選擇低脂肪、低膽固醇食物，並根據醫師建議使用降膽固醇藥物。

●控制血糖：糖尿病患者應定期監測血糖，遵從醫師建議進行治療。

●減少酒精攝入：限制飲酒量，最好是完全戒酒。

●保運動：每週至少150分鐘的中等強度有氧運動。

●室內空氣品質：使用空氣清淨器，同時避免使用固體燃料。

●減少環境污染暴露：避免在嚴重空氣污染環境中長時間活動，建議使用口罩和過濾器等保護措施。

●提高公共意識：政府應當通過宣傳教育，提高民眾對腦中風風險因素、預防措施的認識，並徹底落實預防措施。

●定期健康檢查：特別是高風險人群，如高血壓患者等，應定期進行心血管健康檢查。

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