齒列先天異常致女童缺牙、亂牙 牙醫：早期矯正提升自信

患者在矯正前的牙齒外觀。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕11歲的小茹正處於換牙期，她因齒列先天發育異常，從小就咬合不良，雖然能正常飲食，也不影響說話，但是一口亂牙令她相當困擾，日前到醫院齒顎矯正科評估，從全口X光中看到她的牙齒不但亂，還有先天缺牙與阻生齒，醫師建議早期進行齒列矯正，迄今矯正一年半，先拆除上排矯正器，小茹的齒列與外觀已大幅改善，平整的門牙讓她更有自信。

患者在矯正前的牙齒外觀。（台北慈濟醫院提供）

小茹在齒列矯正中的全口Ｘ光片。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院齒顎矯正科醫師陳宜宏說，兒童大約從6歲開始進入換牙期，乳牙掉落並長出恆牙，許多家長在此時發現孩子有齒列不正的問題，擔心置之不理會影響臉型及外觀。

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陳宜宏指出，咬合不正可簡述為三類，以小茹為例，經診斷其有上顎牙弓發育不足、輕微戽斗與門牙排列紊亂、上排雙側犬齒阻生與第二小臼齒先天缺牙、下排雙側第二大臼齒阻生與右下第二小臼齒萌發方向異常。

陳宜宏說，由於狀況複雜，建議以固定矯正器加上顎兩支骨釘為主要治療方式，先針對長不出來的兩顆犬齒做電燒，讓埋在牙齦裡的齒面露出，黏上矯正器；接著拔掉兩顆上顎第二乳臼齒與打上骨釘，利用其將第一小臼齒與犬齒向後拉，同時上門齒慢慢排列整齊，考量小茹上顎先天缺牙且上下牙齒顆數必須對稱，故拔除下顎兩顆第一小臼齒來獲得空間，並將下門牙排列整齊。

小茹在齒列矯正前的全口Ｘ光片，看出牙齒相當凌亂，有兩顆先天缺牙、四顆阻生齒，還有異位萌發的牙齒。（台北慈濟醫院提供）

陳宜宏說，小學中高年級開始，孩子與同儕的互動增加，嚴重的齒列不正若影響到顏面外觀，恐怕會讓小朋友不敢露齒笑，因此社會心理層面的考量也是醫師與家長決定要不要讓孩子接受矯正的因素之一，許多家長會詢問「越早矯正是否長大後比較可以維持齒列穩定？」但有些家長則認為太早矯正耗時耗力，若口腔清潔不佳容易造成蛀牙，得不償失。

陳宜宏表示，在混和齒列時期接受矯正治療的小朋友因為要等待換牙，有時得分階段進行，且每位小朋友的嚴重程度、配合能力、爸媽對治療的態度皆不同，故難斷言早期矯正一定會成功或失敗。

然而，早期矯正的好處除了能提升自信心，也可以降低第二階段矯正的困難度，但因為咬合異常的病因複雜，生長發育的變化也不可預測，所以不同醫師會有不同的治療方式。

經矯正一年半後，拆除上排矯正器，患者的齒列已經美觀許多。（台北慈濟院提供）

原本一口亂牙的小茹，在矯正一年半後拆除上排矯正器已經美觀許多。（台北慈滴醫院提供）

台北慈濟醫院齒顎矯正科醫師陳宜宏。（台北慈濟醫院提供）

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