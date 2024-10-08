妯娌同罹乳癌 支持性療法、接受營養點滴維持良好生活品質

罹患癌症不再恐懼負面，支持性療法讓癌症病人有更好生活品質。圖為聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市同是50餘歲的妯娌先後罹患乳癌，為了治療癌細胞，兩人也都切除左側乳房，但長期的化療、手術仍讓兩人痛苦不堪，經醫師建議，接受支持性療法—營養點滴後，大幅降低術後疼痛感、疲勞感，甚至精神更好，生活品質好，完全看不出是癌症病人，也讓兩人有更好身體條件去對抗癌症，活的更精采。

聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥表示，這對妯娌年紀相仿，大嫂自2015年發現乳癌4期，切除左乳房後，持續接受化療至今，另位去年乳癌2期切除部分左乳，兩位前後接受醫師建議，接受支持性療法，點滴高劑量的維生素C，以幫助身體對抗癌細胞、減少化療副作用，兩人均對效果頗為滿意。

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羅錦祥表示，支持性療法使用靜脈營養點滴，為輔助性療法之一，是以超過日常補充營養品50倍高劑量的維他命C以點滴方式達到療效。根據醫學報告指出，高劑量的維他命C分解的過程中會產生過氧化氫，可破壞腫瘤細胞組織，同時富含維他命B1、B2、B3、B6、B12等B群，以及鎂、鋅離子，提供身體各種必須營養素，相較於坊間食補，透過點滴注射可讓身體獲得更好吸收，尤其是癌末病人腸胃恐難以吸收養分；同時能降低化放療副作用疼痛，讓病人精神更好，維持良好生活品質。

羅錦祥提到，支持性療法劑量多寡、維生素如何組成，均視不同病症調整內容，治療型療程每周注射1至2次；保養型每月1至2次，舉凡癌症輔助治療、熬夜、疲勞、酗酒，以及一般人保養健康，除腎衰竭、蠶豆症患者之外均可使用，目前醫院提供美白、癌症、保肝、減緩過敏、神經退化等輔助治療套餐，供民眾選擇。營養點滴單次點滴費用2500元，掛號費300元，若有其他檢測另計。

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