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健康網》秋天淺眠、頭痛樣樣來！ 中醫4招來緩解

2024/10/13 19:38

中醫師指出，秋天屬較為乾燥的季節，可多吃涼潤養陰食物，如絲瓜、蛤蜊等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師指出，秋天屬較為乾燥的季節，可多吃涼潤養陰食物，如絲瓜、蛤蜊等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋季日夜溫差大，自律神經容易受其影響。翰醫堂中醫診所中醫師楊宗翰表示，自律神經負責調節呼吸、體溫、消化、血液循環等系統，容易受到氣壓、溫差變化的影響而紊亂，淺眠、疲勞、暈眩、頭痛等問題也就特別常在這時節產生。對此分享4招緩解：飲食清淡、適度運動、充足睡眠、注意保暖。

楊宗翰在臉書專頁「Dr.Alex 楊宗翰中醫師」發文指出，除了自律神經問題，再加上剛從夏季變換到秋季，有些人在夏天時常吃冰涼冷飲等食物，容易有腸胃受寒，消化不良，甚至可能使局部血液流動不順暢，增加腰痠背痛的機會。

4招改善秋天病 多食涼潤養陰食物

針對各種秋天常見問題，楊宗翰推薦透過以下方法來幫助改善：

●飲食清淡：秋天屬較為乾燥的季節，可多吃涼潤養陰食物，如秋葵、山藥、絲瓜、蛤蜊等。不宜食用過多的燥熱、油炸食物，避免秋燥上身。

●適度運動：進行一些簡單的運動如健走、慢跑等，能幫助提升血液循環，減輕肌肉疲勞。

●充足睡眠：建議每天睡7到8小時，平常在睡前3小時不要再吃東西，就寢前30分鐘也不要再看手機、電腦等3C產品的螢幕。

●注意保暖：順應天氣變化來穿衣服，建議洋蔥式穿衣法，隨著氣溫增減衣服，這樣才能避免著涼，預防循環障礙的問題。

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