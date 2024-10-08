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健康網》耳殼上方小傷口勿輕忽！ 醫籲軟骨膜炎恐致「菜花耳」

2024/10/08 16:05

黃士倫指出，軟骨膜炎的症狀包括耳朵疼痛、紅腫，外耳上部（耳殼）的發紅、腫脹較為明顯，甚至可能形成膿腫；示意圖。（圖取自freepik）

黃士倫指出，軟骨膜炎的症狀包括耳朵疼痛、紅腫，外耳上部（耳殼）的發紅、腫脹較為明顯，甚至可能形成膿腫；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕軟骨膜炎（perichondritis）是一種影響耳部軟骨的細菌感染，常因外耳的輕微傷口或穿孔引起。對此，急診兒科主治醫師黃士倫在臉書專頁「黑倫醫師x健康諮詢」發文表示，提醒民眾，尤其是愛美的年輕人，高位耳軟骨穿孔是引發軟骨膜炎的主要原因之一，若忽視不處理，可能導致嚴重的併發症，即俗稱的「菜花耳」。

黃士倫指出，軟骨膜炎的症狀包括耳朵疼痛、紅腫，外耳上部（耳殼）的發紅、腫脹較為明顯，甚至可能形成膿腫。嚴重的膿腫若不及時治療，會阻斷軟骨的血液供應，導致軟骨壞死，最終形成永久性耳朵畸形，俗稱「菜花耳」。

軟骨膜炎與蜂窩組織炎的區別

許多人可能會混淆軟骨膜炎與蜂窩組織炎，兩者皆屬於皮膚感染，但有顯著差異。軟骨膜炎僅影響耳朵上部的軟骨，通常不涉及耳垂，而蜂窩組織炎則可能影響整個外耳，包括耳垂在內。

主要成因與高風險族群

軟骨膜炎的常見原因是耳部外傷，特別是高耳洞的穿刺，這會損傷軟骨並使細菌入侵。常見的致病細菌包括綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌和大腸桿菌。此外，頭部一側的受傷、燒燙傷、昆蟲叮咬以及針刺等情況也可能引發感染。罹患糖尿病等血糖控制不佳者、免疫系統減弱者，以及患有炎症性疾病如肉芽腫性多血管炎的族群，感染風險較高。

治療方式

軟骨膜炎的治療主要依賴抗生素，氟喹諾酮類抗生素（fluoroquinolone）常用於治療這種感染。如果病情嚴重，或伴有膿腫，可能需要手術處理，以清除膿液和死亡的軟骨。兒童軟骨膜炎的治療有時會避開氟喹諾酮類抗生素，因為該藥物可能導致關節僵硬和肌腱撕裂的副作用。不過，美國兒科學會認為氟喹諾酮對兒童仍是安全的。

在治療過程中，醫師會移除耳朵中的異物，如高耳洞或碎片，並可能使用口服皮質類固醇、冰敷和止痛藥緩解症狀。如果軟骨的血液供應因膿腫受阻，則需要手術引流以恢復血液供應。

預防措施

專家建議，避免穿刺耳軟骨，以降低感染風險。耳垂的穿孔風險相對較低，此外，避免在耳朵上進行針灸，及時治療耳部感染，並減少接觸性運動，也有助於預防軟骨膜炎的發生。醫師提醒，耳部的小傷口切勿輕忽，若有疼痛、紅腫等症狀應儘早就醫，避免因延誤治療導致更嚴重的後果。

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