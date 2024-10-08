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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》下雨也有好心情！ 除濕健脾茶飲、穴位掃憂鬱

2024/10/08 12:09

想要去除體內濕氣。中醫師建議，可以使用利水消腫和健脾化濕的茶飲，像是黑糖薑茶、黑豆茶等；示意圖。（圖取自freepik）

想要去除體內濕氣。中醫師建議，可以使用利水消腫和健脾化濕的茶飲，像是黑糖薑茶、黑豆茶等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕東北季風增強，東北部地區恐要面對多天雨勢。陰鬱天氣容易讓人心情也低落。中醫師王大元指出，其實心情好壞常取決於體內濕氣和臟腑協調，長期被濕氣困擾，加上溫度逐漸降低，容易使抵抗力和精氣神也跟著下滑。建議可以飲用利水消腫和健脾化濕的茶飲，像是黑糖薑、伏苓、山藥等；穴道則可按壓太衝、足三里，疏肝理氣、除濕健脾。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，心情的好壞與濕氣息息相關，濕氣同時影響了心理和生理，當水氣痰濕入侵體內，常會感到頭暈腦脹、下肢水腫、肌肉痠痛和疲倦乏力，工作沒有幹勁，情緒也跟著憂鬱沉悶起來。即使自認健康，卻總是提不起精神，能躺著就不坐著，能坐著就不要站著，其實是和濕氣的重濁有關。

王大元表示，人的情志問題也與五臟六腑密切關聯。《素問．陰陽應象大論》提到：「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎。」內在情志常影響身體健康，因此泰然面對問題、保持冷靜，平常生活起居不要有太過度的情緒刺激，才能安定心神、神氣充沛。

至於該怎麼除濕？他表示，可以使用利水消腫和健脾化濕的茶飲，像是黑糖薑、伏苓、山藥、芡實、薏仁和黑豆茶等，由於藥性溫和，普遍接受度很高。穴道則可按壓太衝、足三里，疏肝理氣、除濕健脾。

太衝穴。（資料照）

太衝穴。（資料照）

足三里穴。（資料照）

足三里穴。（資料照）

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