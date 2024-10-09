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健康網》適量水果對身體好！ 有無纖維是關鍵

2024/10/09 06:31

許哲綸提醒，水果的纖維與水分能有效減緩果糖的吸收速度；圖為示意圖。（圖取自freepik）

許哲綸提醒，水果的纖維與水分能有效減緩果糖的吸收速度；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果含有豐富的營養成分，適量食用對身體有益。林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸解釋，水果中的果糖主要由小腸代謝，可避免果糖直接進入肝臟，形成脂肪堆積。然而，當攝取過量果糖且速度過快時，超過小腸的代謝能力，剩餘的果糖就會進入肝臟，轉化為脂肪。

許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」指出，水果的纖維與水分能有效減緩果糖的吸收速度，並帶來飽足感，讓人不易一次吃過多，這樣小腸能有充足的時間來代謝果糖。

而相較之下，去除纖維的果汁或含糖飲料，因其流質特性和缺乏纖維的緩衝作用，會被快速攝入，超出小腸的代謝能力，果糖便會被送往肝臟，最終導致脂肪肝和三酸甘油脂升高的風險。因此，許哲綸提醒民眾，適量攝取整顆水果，而非果汁或含糖飲料，才能達到最佳的健康效果。

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