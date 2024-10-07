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健康網》GG像蒟蒻？ 低能量體外震波改善勃起

2024/10/07 21:48

醫師指出，若勃起功能有障礙，可透過低能量體外震波改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，若勃起功能有障礙，可透過低能量體外震波改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕GG像蒟蒻軟趴趴？透過低能量體外震波可改善勃起功能障礙與慢性攝護腺炎！泌尿科醫師黃冠鈞在其臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文指出，低能量體外震波治療是一項有效的非侵入性療法，能幫助改善男性勃起功能障礙（ED）以及慢性攝護腺炎等問題。

黃冠鈞解釋，隨著年齡增長、慢性疾病或不良生活習慣的影響，許多男性的陰莖海綿體血管會逐漸阻塞或缺乏彈性，導致勃起硬度下降，無法持續或穩定地維持勃起。低能量體外震波的主要作用機制是透過刺激陰莖組織，促進周邊微血管的新生，增強陰莖的血液循環及氧氣供應，讓海綿體恢復年輕狀態，進而改善勃起功能。

治療方式簡單有效

低能量體外震波療程的操作簡單，治療時透過探頭貼近患部，釋放震波能量來改善局部血流循環。這種療法不需要開刀，無需麻醉且屬於非侵入性治療，每次治療時間約10至15分鐘，無需復原期，患者治療後即可恢復日常活動。

改善慢性攝護腺炎

除了勃起功能障礙，低能量體外震波也對於慢性攝護腺炎（慢性骨盆腔疼痛症候群）有顯著療效。黃冠鈞指出，震波能量能傳遞至攝護腺周邊組織，促進血管新生，改善骨盆底血液循環，並幫助放鬆骨盆底肌肉，從而減緩疼痛，改善相關症狀。

醫師強調，若經專業評估適合進行低能量體外震波療法，通常建議療程至少進行6次，每週1次，以獲得最佳治療效果。無論是勃起功能障礙還是慢性攝護腺炎患者，都可藉此療法達到顯著改善。

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