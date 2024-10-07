颱風過後氣候多變 中醫提醒寒露節氣養肺防病

李昌諴醫師提醒民眾寒露節氣要養肺防病。（朴子醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕隨著颱風過境，即將進入「寒露」節氣，氣溫轉變明顯，白天略熱而夜晚卻漸涼，衛福部朴子醫院中醫科醫師李昌諴表示，秋涼天氣變化影響健康，中醫理論認為「秋主肺」，建議民眾在轉換季節時，可透過滋陰潤燥和養肺健脾，調理身體及調養氣血，減少受季節變換引發過敏與秋冬流行性感冒及呼吸感染道的頻率，達到預防效果。

李昌諴說，「寒露」節氣介於秋分與霜降，氣候特點是早晚寒涼，日間仍然有些炎熱，使得人體的抵抗力面臨挑戰，空氣中的沙塵與細懸浮粒子增加，容易導致過敏性鼻炎和呼吸道疾病的發作。

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他建議民眾，飲食調整部分可多攝取潤肺的食物，如梨、蘋果、百合、芝麻等，減少辛辣和燒烤食物，以免傷肺。秋冬季節料理可加入生薑、蔥白、蒜，驅風散寒、達到預防的效果，也建議增加食用如杏仁、白米、白菜、白糖、白粥等，有助於加強脾肺功能；而秋季天氣乾燥，應多喝水，保持身體的水分充足，以防陰液損傷。

李昌諴說，民眾也要保持適度運動如散步、太極、健走運動，增強身體的抵抗力，早晚並添加衣物，適應氣候變化；中醫認為「肺主憂」，在氣候變化之際，容易出現悲觀、憂鬱等情緒波動，適合進行放鬆活動，如運動、熱敷、沖溫水及浸泡溫水足浴、按摩療法、針灸等，來穩定情緒加強身體氣血循環。

李昌諴說，秋季是人體調養的重要時機，藉由飲食、運動及情緒管理，能有效減少因氣候變化而引發的健康問題，提升抵抗力。

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