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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

​健康網》吃紅蘿蔔、洋蔥不利控糖？ 醫親身實測來解答

2024/10/08 08:31

醫師親自實測，喝一碗紅蘿蔔洋蔥燉牛肉湯，觀察血糖變化，發現飯後2小時與飯前血糖差距不大。（圖擷取自蔡明劼臉書「蔡明劼醫師 健康。瘦身」）

醫師親自實測，喝一碗紅蘿蔔洋蔥燉牛肉湯，觀察血糖變化，發現飯後2小時與飯前血糖差距不大。（圖擷取自蔡明劼臉書「蔡明劼醫師 健康。瘦身」）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳言指出，「紅蘿蔔升糖指數高，不利控糖和減重；洋蔥吃起來有甜味所以糖分不少」。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼親自實測，喝一碗紅蘿蔔洋蔥燉牛肉湯，觀察血糖變化，發現飯後2小時與飯前血糖差距不大，屬於正常範圍，因此民眾大可安心吃紅蘿蔔和洋蔥。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，這碗料理紅蘿蔔洋蔥燉牛肉湯中，牛肉不太會升血糖，至於紅蘿蔔跟洋蔥，他一共吃了3碗，估計兩者加起來起碼有300克。換算下來總熱量大約120大卡，總碳水大約15克。

餐前血糖9mg/dl，餐後一小時血糖達到高峰123mg/dl（上升24mg/dl）。之後平緩下降，兩小時血糖為108mg/dl，屬正常範疇。

蔡明劼總結，紅蘿蔔跟洋蔥都屬於「蔬菜類」而不是全榖雜糧類。即使紅蘿蔔的升糖指數較高，但是「總糖量」並不高，所以血糖不會高到哪裡去。請安心服用紅蘿蔔跟洋蔥當作蔬菜來源的一部分。

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