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健康網》運動後肌肉痠痛有解 食藥署教6招預防

2024/10/08 13:26

食藥署說，需長時間久站、久坐，或維持相同姿勢時，記得變換姿勢，適當伸展身體；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，需長時間久站、久坐，或維持相同姿勢時，記得變換姿勢，適當伸展身體；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動可以雕塑體態、促進身體健康、紓壓、平穩情緒等好處，但是運動後常會肌肉痠痛，該如何預防？食藥署說明，造成肌肉痠痛的原因有很多，像是運動、長時間維持固定姿勢、低溫造成肌肉僵硬等。而預防與減緩痠痛方法有6種：充分熱身、避免過於激烈、做伸展動作、良好的運動習慣、變換身體姿勢、注意保暖。

肌肉痠痛3大原因

●運動造成

食藥署指出，平常無運動習慣、運動前沒有熱身或熱身不足、運動姿勢不正確，或改變原本的運動習慣，都可能造成肌肉痠痛。尤其是較少使用的肌肉群，或者是過度運動，很容易造成肌肉纖維，及其周圍組織受損、發炎。

一般來說，若是運動不當造成的運動傷害，常在運動中就會出現痛感，並持續較長的時間；而運動後24-48小時才出現的肌肉痠痛，屬於延遲性肌肉痠痛，多半只會持續幾天，其症狀包括肌肉緊繃、疼痛、僵硬等。

●長時間維持固定姿勢

食藥署說，長時間維持相同姿勢，會造成該處肌肉持續緊繃。當肌肉因為張力變得僵硬、痠痛，往往會變成慢性，並慢慢擴大範圍，導致反覆出現痠痛的狀況。

食藥署指出，平常無運動習慣、運動前沒有熱身或熱身不足、運動姿勢不正確，或改變原本的運動習慣，都可能造成肌肉痠痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，平常無運動習慣、運動前沒有熱身或熱身不足、運動姿勢不正確，或改變原本的運動習慣，都可能造成肌肉痠痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

●低溫造成肌肉僵硬、痠痛

食藥署提到，長時間處於寒冷天氣，或夏季低溫空調中，若沒有適當保暖，肌肉很容易受到刺激而緊繃，進化為肌肉僵硬與痠痛。

預防痠痛6方法

●運動前充分熱身，幫助肌肉做好準備，減少受傷的可能。

●運動時應注意自身狀況，避免過快或過於激烈。

●運動後做伸展動作，可幫助肌肉拉伸、放鬆，減少肌肉痠痛發生。

●養成良好的日常運動習慣，固定而規律的運動，有助於預防肌肉痠痛。

●需長時間久站、久坐，或維持相同姿勢時，記得變換姿勢，適當伸展身體。

●注意保暖，避免低溫造成肌肉緊繃僵硬。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第992期

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