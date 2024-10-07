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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》無加糖甜點！ 營養師教「巧克力水果燕麥蛋糕」

2024/10/07 16:48

營養師示範用氣炸鍋做無糖甜點「巧克力藍莓香蕉燕麥蛋糕」；示意圖。（圖取自freepik）

營養師示範用氣炸鍋做無糖甜點「巧克力藍莓香蕉燕麥蛋糕」；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甜點也能健康吃！營養師林俐妤在臉書專頁「Wanda營養師-林俐妤」發文分享用氣炸鍋做的無糖甜點「巧克力藍莓香蕉燕麥蛋糕」，1顆只有350大卡，沒有添加糖，是一道減脂也能吃的美味點心。

食材準備

香蕉1根、燕麥40克、牛奶50克、雞蛋1顆、水果（藍莓數顆、或香蕉片，可依個人口味調整）、無糖巧克力粉8克（可以換成抹茶粉，不加也可以）。

4步驟輕鬆上桌

1. 香蕉壓碎至泥狀，加蛋攪拌。

2. 加入燕麥、牛奶、無糖巧克力粉，攪拌均勻。

3. 倒入模具，擺上藍莓。

4. 放入氣炸鍋180度10分鐘（時間依照蛋糕的厚薄度決定）。

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