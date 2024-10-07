限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》無加糖甜點！ 營養師教「巧克力水果燕麥蛋糕」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕甜點也能健康吃！營養師林俐妤在臉書專頁「Wanda營養師-林俐妤」發文分享用氣炸鍋做的無糖甜點「巧克力藍莓香蕉燕麥蛋糕」，1顆只有350大卡，沒有添加糖，是一道減脂也能吃的美味點心。
食材準備
香蕉1根、燕麥40克、牛奶50克、雞蛋1顆、水果（藍莓數顆、或香蕉片，可依個人口味調整）、無糖巧克力粉8克（可以換成抹茶粉，不加也可以）。
請繼續往下閱讀...
4步驟輕鬆上桌
1. 香蕉壓碎至泥狀，加蛋攪拌。
2. 加入燕麥、牛奶、無糖巧克力粉，攪拌均勻。
3. 倒入模具，擺上藍莓。
4. 放入氣炸鍋180度10分鐘（時間依照蛋糕的厚薄度決定）。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應