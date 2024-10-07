健康網》火鍋湯底熱量排行 「這款」熱量是蔬菜鍋118倍！

營養師指出，麻辣鍋湯底熱量超驚人，而臭臭鍋、牛奶鍋熱量也不少，建議執行飲控者不要喝完這類重口味湯底；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天來臨，又到了「吃鍋季」。Nuturefit營養師團隊營養師林敬鈞提醒，火鍋是外食好選擇，但要特別留意湯底選擇，才不會變成隱形負擔。他列出8款火鍋湯底熱量，其中，麻辣鍋每1000毫升有1416大卡，是蔬菜鍋的118倍，熱量相當驚人。建議執行飲控朋友可以改選海鮮鍋、昆布鍋等，添加物少、熱量較低。

林敬鈞在臉書粉專「營養師 Nuturefit」發文分享火鍋熱量圖鑑，除了麻辣鍋以驚人熱量佔據第1（見下圖），臭臭鍋每1000毫升也有440大卡，排名第2；牛奶鍋則以252大卡排名第3。

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營養師分享火鍋湯底熱量排行榜。（圖擷取自臉書粉專「營養師 Nuturefit」）

林敬鈞表示，這3款鍋底口味較重，大多會加入牛油、紅油豆瓣醬、沙茶醬或奶油、牛奶跟起士增加奶香味，但這些都是高熱量原料，大家選擇上要特別小心，盡量湯底不要全部喝完，前一餐可以吃清淡的雞胸肉或沙拉。

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