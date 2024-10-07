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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

子宮內膜癌發生人數逐年增 醫界籲政府提供適當篩檢

2024/10/07 16:44

子宮內膜癌發生人數逐年攀升，四大婦產科醫學會呼籲對於高風險女性、年齡超過50歲的女性，政府應提供適當的篩檢方式等，例如每年1次常規骨盆超音波檢查。（記者謝君臨攝）

子宮內膜癌發生人數逐年攀升，四大婦產科醫學會呼籲對於高風險女性、年齡超過50歲的女性，政府應提供適當的篩檢方式等，例如每年1次常規骨盆超音波檢查。（記者謝君臨攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨台北市議員許家蓓因子宮內膜癌日前病逝，享年48歲，也讓國人關注子宮內膜癌對於婦女的危害。為及早發現、治療，四大婦產科醫學會今（7）日於立法院舉行記者會並提出建言，呼籲對於高風險女性、年齡超過50歲的女性，政府應提供適當的篩檢方式等，例如每年1次常規骨盆超音波檢查。

台灣婦產科醫學會（TAOG）、台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會（TAMIG）、亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會（APAGE）、台灣婦癌醫學會（TAGO）今天邀請朝野立委共同舉行記者會，籲請政府及全民一起關注子宮內膜癌發生人數上升的警訊，並提出前期預防、普篩、早期診斷等建言。

TAGO秘書長、馬偕醫院婦癌科主任陳楨瑞指出，子宮內膜癌已是台灣三大婦癌之首，也在年度女性十大癌症之列，屬於子宮體癌的一部分，約佔95%。然而不像子宮頸癌有抹片可以篩檢，子宮內膜癌較無可信賴的早期篩檢方案。現今醫師仍是依據患者的症狀，例如大量、不正常、不規則或停經後的陰道出血來判斷。

TAOG環境與婦女健康委員會召集人醫師葉光芃表示，我國婦女子宮頸癌防治，有疫苗施打和抹片篩檢，發生人數從1995年2136人降至2021年1147人，降幅逾五成；30歲以上發生率降幅更近7成。反觀子宮體癌發生人數持續攀升，從1995年僅295人增至2021年3205人，增幅逾10倍。

葉光芃指出，甲基化DNA標記，可用衛生棉條收集的陰道液，識別子宮內膜癌變，是前期預防、普篩及早期診斷的突破性對策，已在知名梅奧醫學中心進入臨床試驗階段。未來有可能和子宮頸癌抹片同時施做，並可研議納入健保給付。

TAOG秘書長、台北馬偕醫院婦產部部長醫師黃建霈表示，子宮內膜癌的發生大致有遺傳、環境、生活方式等三大因素，最常見症狀是不正常出血，若能早期發現、正確治療，其預後大多很不錯。

TAMIG常務理事、林口長庚紀念醫院婦產部教授李奇龍指出，提早診斷子宮內膜增生，可以降低子宮內膜癌的發生率，而門診子宮鏡是微侵襲性的檢查方式，將成為預防、診斷子宮內膜癌的最佳工具。

李奇龍呼籲，對於高風險女性、年齡超過50歲的女性，政府應提供適當的篩檢方式，例如每年1次常規骨盆超音檢查，並加入子宮內膜厚度的測量，若經超音波檢查發現子宮內膜厚度異常或具有異質性，應轉介或安排門診子宮鏡檢查。

中華民國醫用超音波學會前理事長謝景璋也建議，為了要提早診斷子宮內膜癌，建議國健署能夠提供50歲以上的婦女接受每1年1次婦科超音波的篩檢。

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