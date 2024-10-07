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健康網》吃不膩的「蔥爆雞丁」便當！ 營養師：3步驟完成

2024/10/07 19:12

薛曉晶分享，辣醬版的蔥爆雞丁作法，還可以幫兒子帶便當；示意圖。（圖取自photoAC）

薛曉晶分享，辣醬版的蔥爆雞丁作法，還可以幫兒子帶便當；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕還在為孩子便當菜傷腦筋？營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享辣醬版蔥爆雞丁，連續煮3天兒子都吃不膩。食材只需雞腿丁、洋蔥、蔥、蒜頭、橄欖油，韓式辣醬或番茄醬，以及做好3步驟就完成了！

蔥爆雞丁

材料：雞腿丁、洋蔥、蔥、蒜頭、橄欖油。

醬料：韓式辣醬或蕃茄醬。

製作方法：

1.將清雞腿肉切成6個大丁（可用剪刀剪），一隻雞腿大約有3份。用鹽和米酒醃半小時；將洋蔥切絲、蔥切段。

2.蒜頭爆香後，把雞肉煎半熟，拿出來備用（這部分比較花時間，建議前一天先做起來）。

3.用剩下的油炒蔥和洋蔥，加入辣醬或番茄醬，及醬料3-4倍的水和雞丁，煮到收汁即可。

小補充

薛曉晶說，若想吃有點口感的洋蔥，可以在雞丁下去後，再稍微軟一點就先拿起來，等湯汁收乾一點再拌進去。清炒版也很好吃，醃雞丁的時候，加入胡椒粉，不要加醬就可以了。

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