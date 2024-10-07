健康網》胃痛、胃潰瘍怎麼吃？ 營養師：避開8地雷食物

營養師表示，有消化性潰瘍的人應避免吃生菜，因為它質地較為粗硬，比煮熟的蔬菜更難消化；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人有胃痛、胃潰瘍的經驗，此時的飲食更要多加留意！營養師嫚嫚指出，避開不該吃的食物，比特地吃護胃食物來得重要，所以像是過於刺激的酒精、辛辣食物、酸的水果、過冷或過熱食物、高油高醣、碳酸飲料、含薄荷或咖啡因食物、濃茶等，就不宜食用。

嫚嫚在臉書專頁「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文分享，消化性潰瘍一般是指胃潰瘍或十二指腸潰瘍，而潰瘍指的是黏膜上的傷口。常見的主要發病原因有2個，胃幽門螺旋桿菌感染及長期使用非類固醇抗發炎藥物（NSAID），例如常見的消炎止痛藥，阿斯匹靈（Aspirin）及布洛芬（Ibuprofen）。

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嫚嫚說，消化性潰瘍期間，飲食的調整概念主要有2個：降低刺激，包含減少胃酸分泌的刺激，以及避免食物質地太粗硬或是刺激性太強的食物；幫助傷口修復，飲食需要均衡攝取，才能獲得足夠的營養。

消化性潰瘍 避免8大刺激性食物

●酒精：刺激胃酸分泌。

●辛辣食物：直接刺激胃部，增加負擔。

●酸的水果：刺激胃酸分泌。

●過熱或過冷食物：會刺激黏膜及潰瘍，造成不適。過冷食物如生菜，它質地較為粗硬，比起煮熟的蔬菜更難消化，容易增加負擔。

●高油高醣食物：容易延緩胃排空或增加胃酸分泌，如油炸食物、全脂乳製品、糕餅、甜點。

●碳酸飲料：會刺激胃酸分泌引起不適，如汽水、氣泡水、能量飲，容易脹氣。

●含薄荷、咖啡因的食物：容易刺激胃酸分泌，也會使食道括約肌放鬆，加重胃食道逆流問題。如口香糖、薄荷茶、咖啡、巧克力、能量飲。

●濃茶：含單寧酸，容易與胃酸或蛋白質形成不好消化的凝塊，引起不適。

嫚嫚表示，以上飲食建議除了消化性潰瘍的族群適用，有「胃食道逆流」的族群也可以參考。她提醒，如果經常有胃痛或是腸胃不適的狀況，應儘早就醫檢查，才有機會好得更快。

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