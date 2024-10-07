自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》胃痛、胃潰瘍怎麼吃？ 營養師：避開8地雷食物

2024/10/07 18:47

營養師表示，有消化性潰瘍的人應避免吃生菜，因為它質地較為粗硬，比煮熟的蔬菜更難消化；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，有消化性潰瘍的人應避免吃生菜，因為它質地較為粗硬，比煮熟的蔬菜更難消化；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人有胃痛、胃潰瘍的經驗，此時的飲食更要多加留意！營養師嫚嫚指出，避開不該吃的食物，比特地吃護胃食物來得重要，所以像是過於刺激的酒精、辛辣食物、酸的水果、過冷或過熱食物、高油高醣、碳酸飲料、含薄荷或咖啡因食物、濃茶等，就不宜食用。

嫚嫚在臉書專頁「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文分享，消化性潰瘍一般是指胃潰瘍或十二指腸潰瘍，而潰瘍指的是黏膜上的傷口。常見的主要發病原因有2個，胃幽門螺旋桿菌感染及長期使用非類固醇抗發炎藥物（NSAID），例如常見的消炎止痛藥，阿斯匹靈（Aspirin）及布洛芬（Ibuprofen）。

嫚嫚說，消化性潰瘍期間，飲食的調整概念主要有2個：降低刺激，包含減少胃酸分泌的刺激，以及避免食物質地太粗硬或是刺激性太強的食物；幫助傷口修復，飲食需要均衡攝取，才能獲得足夠的營養。

消化性潰瘍 避免8大刺激性食物

●酒精：刺激胃酸分泌。

●辛辣食物：直接刺激胃部，增加負擔。

●酸的水果：刺激胃酸分泌。

●過熱或過冷食物：會刺激黏膜及潰瘍，造成不適。過冷食物如生菜，它質地較為粗硬，比起煮熟的蔬菜更難消化，容易增加負擔。

●高油高醣食物：容易延緩胃排空或增加胃酸分泌，如油炸食物、全脂乳製品、糕餅、甜點。

●碳酸飲料：會刺激胃酸分泌引起不適，如汽水、氣泡水、能量飲，容易脹氣。

●含薄荷、咖啡因的食物：容易刺激胃酸分泌，也會使食道括約肌放鬆，加重胃食道逆流問題。如口香糖、薄荷茶、咖啡、巧克力、能量飲。

●濃茶：含單寧酸，容易與胃酸或蛋白質形成不好消化的凝塊，引起不適。

嫚嫚表示，以上飲食建議除了消化性潰瘍的族群適用，有「胃食道逆流」的族群也可以參考。她提醒，如果經常有胃痛或是腸胃不適的狀況，應儘早就醫檢查，才有機會好得更快。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中