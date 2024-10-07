健康網》濕氣重6症狀！中醫：女易頭油 男「性」出問題

中醫師表示，濕氣重且滯留於頭皮，容易使頭皮出油，以及阻礙氣血運行，造成掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身體濕氣過重，還會引起各類不同的健康問題？翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享，濕氣引起男女的常見症狀，男性的部分可能會有，性功能下降、肥胖、脾胃失調等問題；女性的部分可能會有，分泌物異常、皮膚、頭部不適（如頭油、掉髮）等問題。

男性專區

性功能下降：代謝加上氣血不順，導致性功能相關問題。

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肥胖問題：中醫認為，肥胖者多痰濕，因此多數肥胖是由濕氣重所致。

脾胃失調：身體循環變差，造成腹脹、消化不良等代謝問題。

女性專區

分泌物異常：體內過多濕氣，使臟腑失調，造成白帶量多且有異味、異色。

皮膚問題：濕氣重會使皮膚分泌過多油脂，除了影響外觀，還可能使毛孔堵塞。

頭部不適：濕氣重且滯留於頭皮，容易使頭皮出油，以及阻礙氣血運行，造成掉髮。

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