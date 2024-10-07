自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》濕氣重6症狀！中醫：女易頭油 男「性」出問題

2024/10/07 21:21

中醫師表示，濕氣重且滯留於頭皮，容易使頭皮出油，以及阻礙氣血運行，造成掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，濕氣重且滯留於頭皮，容易使頭皮出油，以及阻礙氣血運行，造成掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身體濕氣過重，還會引起各類不同的健康問題？翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享，濕氣引起男女的常見症狀，男性的部分可能會有，性功能下降、肥胖、脾胃失調等問題；女性的部分可能會有，分泌物異常、皮膚、頭部不適（如頭油、掉髮）等問題。

男性專區

性功能下降：代謝加上氣血不順，導致性功能相關問題。

肥胖問題：中醫認為，肥胖者多痰濕，因此多數肥胖是由濕氣重所致。

脾胃失調：身體循環變差，造成腹脹、消化不良等代謝問題。

女性專區

分泌物異常：體內過多濕氣，使臟腑失調，造成白帶量多且有異味、異色。

皮膚問題：濕氣重會使皮膚分泌過多油脂，除了影響外觀，還可能使毛孔堵塞。

頭部不適：濕氣重且滯留於頭皮，容易使頭皮出油，以及阻礙氣血運行，造成掉髮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中