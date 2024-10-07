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婦腹痛竟是憂鬱症作祟 經顱微電流刺激助改善

2024/10/07 14:49

安南醫院精神科醫師陳威任指憂鬱症可能引發腹痛感，不見得一定是腸胃疾病；情境照；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

安南醫院精神科醫師陳威任指憂鬱症可能引發腹痛感，不見得一定是腸胃疾病；情境照；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者王俊忠／台南報導〕55歲王太太是家庭主婦、個性「厚操煩」，中年後曾因壓力大失眠而到診所就醫，服用安眠藥後有改善，但時日一久也變得依賴安眠藥，甚至要吃到三級管制藥才能入睡。原本愛爬山的她變得慵懶、整天在家不愛動、也不愛吃，體型消瘦，3年前突然間歇性腹脹、腹痛到安南醫院急診，消化內科檢查僅輕微發炎，會診精神科進一步檢查評估，才發現是憂鬱症作祟。

安南醫院精神醫學科醫師陳威任表示，經系列評估與自律神經檢測，發現王婦有很高機率是憂鬱症復發併依賴安眠藥，逐步減少安眠藥劑量，經過約2個多月調整，患者身體已無不適。後續再治療10個月，終於戒除三級藥物，恢復過去活力，又能跟先生一起享受爬山樂趣。

但這樣治療持續1年後，王太太又面臨新狀況，其用藥雖有助改善狀況，卻使食慾增加、體重上升，原本過瘦變得過胖。為免調整藥物後，又促使她焦慮症復發或其他副作用，今年初陳威任建議她嘗試「經顱微電流刺激治療」（cranial electrical stimulation, CES），搭配簡化藥物輔助，約3週就大幅度改善焦慮症，接著2個月療程，藉CES搭配冥想正念方式，焦慮症幾乎消失，專注度也顯著提升。

因為CES的3至6週療程，每天做1次，都需要自費；後來王婦乾脆自購1部效果佳、副作用低的CES在家使用，有效防憂鬱症復發。

安南醫院精神科醫師陳威任（右）指經顱微電流刺激機器，可治療憂鬱、失眠與慢性疼痛問題。（記者王俊忠攝）

安南醫院精神科醫師陳威任（右）指經顱微電流刺激機器，可治療憂鬱、失眠與慢性疼痛問題。（記者王俊忠攝）

陳醫師指出，像王婦這類病例是精神科門診常見，尤其年事高的長輩有許多身體不舒服的抱怨，常隱含情緒症狀在其中，容易發展成憂鬱症。另有些長輩易聽信親友建議，或本身主觀認為自己不是憂鬱症、只是失眠，安眠藥越吃越重，效果卻越差，還可能伴隨記憶力衰退、走路易跌倒等後遺症。其實安眠藥不是不能用，而是需合理使用及找出失眠根本原因，配合醫師調整藥物，才是長久之道。

但他也提醒，CES並非適用所有焦慮症患者，像戴心率節律器者與孕婦就不建議使用。情緒症狀就像冰山一角，需謹慎評估、合理檢測，搭配多元化治療及定期追蹤，才易制定治療方向。

安南醫院引進台南地區較新的經顱微電流刺激機器，協助患者對付憂鬱、失眠與慢性疼痛問題。（記者王俊忠攝）

安南醫院引進台南地區較新的經顱微電流刺激機器，協助患者對付憂鬱、失眠與慢性疼痛問題。（記者王俊忠攝）

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