中年男睡眠呼吸中止症精神差 手術改善找回活力

林建甫醫師說明患者治療情況。（馬偕醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕43歲李先生經常早睡仍精神不濟，且睡眠常常呼吸中斷十幾秒後再用力抽氣，讓枕邊人十分憂心，原來問題出在睡眠呼吸中止症，所幸經過手術治療後，終於一夜好眠，又是一尾活龍！醫師提醒，睡眠要「重量更重質」，有相關困擾者，應就醫安排睡眠檢查找到原因。

馬偕醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林建甫表示，台灣約15%至30%的成年人受阻塞型睡眠呼吸中止症所苦，常見原因包括肥胖、顱顏比例異常、淋巴組織肥厚、鼻腔狹窄及咽喉肌肉結構鬆弛，不僅會影響白天精神及枕邊人睡眠品質，長期不治療更會大幅提升高血壓、心臟衰竭、心血管疾病、中風等風險。

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林建甫指出，阻塞型睡眠呼吸中止症的症狀不易察覺，因此僅有少部分患者會積極就醫治療。若要確實判斷是否有睡眠呼吸中止症，需安排睡眠檢查，了解每小時呼吸中止及呼吸低下的平均次數，也就是睡眠呼吸中止指數（AHI）。

林建甫提到，李先生經睡眠檢查發現AHI為36.5次／小時（正常值AHI<5次／小時）。經內視鏡評估發現嚴重顎咽塌陷、扁桃腺肥大、舌根淋巴組織肥厚、鼻中膈彎曲及下鼻甲肥厚。由於病人排斥長期配戴陽壓呼吸器，於是以達文西機械手臂輔助進行懸壅垂顎咽成形手術及舌根減積手術治療，同時以藥物控制鼻部症狀，以改善問題。

懸壅垂顎咽成形術的術前術後比較。（馬偕醫院提供）

林建甫指出，李先生的手術歷時約2小時順利完成，術後2天出院，1週後吞嚥疼痛感幾乎完全改善。回診時，內視鏡檢查呼吸通道，發現明顯變得更寬敞，也較不易塌陷。術後2個月追蹤睡眠檢查，缺氧及窒息情況已幾乎完全改善，且睡眠週期也更完整、正常。

李先生說，手術後，晚上一夜好眠，睡醒後精神百倍，就連枕邊人也可以一覺到天亮。夫妻倆笑說，2個人都活力滿滿，好像年輕了20歲，長途開車安全感也相對增加，笑稱又是一尾活龍！

不過，林建甫提醒，阻塞型睡眠呼中止症患者以扁桃腺及舌根組織肥大、非肥胖者手術效果最佳，並非所有人都適合以手術作為主要治療。此外，懸壅垂顎咽成形手術的恢復期約為2週，期間除了以軟流質飲食為主外，更要避免飲酒、辛辣、提重物、大聲吼叫等，以降低術後疼痛及傷口出血風險，且病人於術後仍要維持體重控制，改善張口呼吸習慣、保持規律運動，才能延續手術療效，夜夜好眠。

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