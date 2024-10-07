智慧醫療邁向新里程！ 衛福部領先全球成立3大AI中心

衛福部宣布成立3大AI中心。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕為了加速醫療AI落地最後一哩路，衛福部今（7日）宣布成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」、「AI影響性研究中心」，負起訂立AI臨床使用管理辦法、協助驗證AI模型、爭取納入健保給付等重擔，是全球第一個具體推動醫療AI政策的國家。

「見證台灣智慧醫療發展的重要里程碑！」衛福部長邱泰源表示，3大AI中心的成立，旨在解決智慧醫療的「落地」、「取證」與「給付」問題，為國人帶來更先進可靠的醫療服務，這也呼應了賴清德總統的「健康台灣」願景，特別在少子化與超高齡社會挑戰下，必須加速導入智慧醫療科技，優化長照政策、改善醫護環境、強化資源配置，確保健保永續發展。

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邱泰源指出，智慧醫療的發展與全球趨勢密切相關，透過數位轉型和技術進步，提升醫療系統效率，進而支持淨零排放目標，響應全球對抗氣候變遷的倡議，建構更具韌性的醫療體系。此外，有助解決醫護人力不足、加速新藥與技術引入。

衛福部資訊處長李建璋進一步說明，目前醫療AI落地最後一哩路遭遇3大困難，在醫師與病患對AI不信任方面，成立「負責任AI執行中心」將訂立AI臨床使用管理辦法，確保訓練或推論資料隱私保護，醫師使用時，也要向病患揭露AI模型資訊、臨床準確度等。

此外，李建璋提到，必須定期檢視AI準確性。不同於其他取得食藥署許可證的醫材，AI效能可能隨時間遞減，因此要做全生命週期的準確性管理，避免出現錯誤或偏見判斷。

在取證困難方面，李建璋指出，醫療AI取證過程冗長及蒐集具台灣人群代表性驗證資料集困難，以往AI外部驗證機制缺乏跨層級醫院協作，現在成立「臨床AI取證驗證中心」將預先組成醫院聯盟，常設機構與專責人員串接跨體系及跨層級電子病歷資料，藉以協助廠商驗證AI模型，加速臨床應用。

在健保給付缺乏標準途徑方面，李建璋提到，目前已有100多項智慧醫材取得食藥署許可證，但為何健保遲遲不給付？主要是AI要取得健保給付，需證實臨床效益，像是改善病人預後、節省醫療成本等，已成為國際共識，然而醫療AI多由科技廠商而非藥廠，因此成立「AI影響性研究中心」協助已獲認證的AI進行臨床試驗，結果就可作為評估是否納入健保的評估依據。

李建璋表示，目前先進國家開始推出一些法案架構與共識指南，作為AI監管的指引方向，例如世界衛生組織（WHO）的醫療AI使用6大倫理原則、美國HTI-1法案、英國BS30440法案，但均尚未有政府具體推動方案，

目前共計16家國內醫院通過決選，包含台大、中榮、北榮、成大、中醫大、三總、林口長庚等。其中，負責任AI中心由台大醫院院長吳明賢擔任召集人，他指出，醫療AI牽涉生命，有法律、倫理問題，須維持服務與品質、安全與有效等2大醫療核心，台灣在AI浪潮扮演重要角色，這也是第一次台灣有機會除了資通訊產業外，可以在醫療產業做世界的領航者。

臨床AI取證驗證中心召集人、台中榮總院長陳適安提到，這次除了醫學中心外，還要帶動區域醫院、地區醫院一起進行，是更完面的3D立體結構，會努力達成任務。AI影響性研究中心召集人、成功大學校長沈孟儒直呼，人命關天，當強而有力的武器使用不當時，受到的傷害也難以衡量，期盼一起保障民眾健康。

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