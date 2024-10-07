做到5件事！ 北醫大研究揭平均可多活7.13年

北醫大研究發現，每天攝取足夠蔬果，平均壽命可延長3.25年。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕台北醫學大學公共衛生學院團隊針對不抽菸、不過量飲酒、充足運動、多吃蔬果及保持健康體重等5種健康行為與壽命關聯性進行研究發現，全面採取的民眾較僅有1項或沒有這類生活型態的人，平均可多活7.13年，並減少28.12%的年度醫療支出，其中，光是每天攝取足夠蔬果，平均壽命就可延長3.25年。

由北醫大公衛學院應用流行病學碩士學位學程副教授羅偉成領導的研究團隊，與台大公衛學院及中研院統計所共同合作，利用國民健康訪問調查資料，分析台灣逾1萬9000名30歲以上成年人的健康數據，平均追蹤逾15年，探討不抽菸、不過量飲酒、充足運動、多吃蔬果及保持健康體重等5種健康行為的平均壽命評比。

請繼續往下閱讀...

不僅延壽還減少醫療支出

羅偉成指出，研究結果顯示，全面採取這5種健康行為者較長壽，比起僅有1項或沒有上述健康行為的人，平均可多活7.13年，並減少28.12%的年度醫療支出。

羅偉成進一步說明，不抽菸平均可多活2.31年，並減少9.78%的醫療支出；不過量飲酒可多活1.62年，指每月偶爾小酌1、2次；充足運動者可多活1.85年，比起沒有運動習慣者更顯著增加2.1年平均壽命，所謂的充足運動定義為每週至少500代謝當量（min／week），相當於65公斤的成人每天騎行腳踏車30分鐘，一週5天；或是每次跑步30分鐘，一週3天。

在攝取足夠蔬果方面，民眾壽命會增加3.25年，但該研究發現，國人攝取充足蔬果量比例有待提升，達到每日5蔬果（每天至少要吃3份蔬菜與2份水果，蔬菜1份約煮熟後半飯碗的量；水果1份約1個拳頭大小）偏少，而每週僅攝取1份蔬果，平均壽命明顯比一般人減少8.5年。

在保持健康體重方面，平均可減少18.36%的醫療支出。值得注意的是，研究發現，體重過重者（25 ≤ BMI<30 ）的壽命可能不會明顯改變，但醫療支出比正常體重者（18.5 ≤ BMI<25）增加21.1%。

羅偉成解釋，BMI（身體質量指數）某種程度是衡量體位標準的指標，但無法很好地詮釋所有的健康狀況，以女性來說，腰臀比也代表健康狀態，不見得臀圍越小越好。不過，此次研究仍可發現，過重會提高慢性病等疾病風險，進而增加醫療支出。

羅偉成指出，此為台灣首度針對保持5種健康行為可延長多久壽命進行研究，也是國際上首次同時推估多項生活型態因子對醫療花費的總和影響。

羅偉成提到，利用台灣本土健康資料進行推估，且使用較直觀的健康指標來闡述生活型態因子對國人健康的影響，透過量化不同生活型態對壽命和醫療支出的影響，對衛生政策制定者具有重要意義，政府可以更有效地分配資源，制定針對性的健康促進策略。

北醫大此份研究已刊登於《醫學網路研究期刊公共衛生和監測》（JMIR Public Health and Surveillance）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法