自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》兒童肥胖8NG飲食！ 水果、澱粉吃太多都中招

2024/10/09 12:00

醫師指出，喜歡甜食、零食及炸物的兒童，容易有肥胖問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，喜歡甜食、零食及炸物的兒童，容易有肥胖問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兒童肥胖盛行率持續上升，不良飲食習慣是關鍵因素之一！愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩在粉專「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」整理看診3年多來，常見於體重超標孩子的8個NG飲食法，包括：「喜歡甜食、零食、炸物」、「含糖飲料／氣泡飲料攝取過多」、「速食店、外食比例高」、「澱粉類攝取過多」、「常吃消夜」、「蔬菜吃太少」、「水喝太少」，以及「水果吃太多」，並提供改善策略，遠離肥胖問題。

●喜歡甜食、零食、炸物：建議可以與他人分食、家人朋友分享，或使用小份量包裝，減少份量又能滿足口腹之慾。

​●速食店、外食比例高：外食過多，高油、鹽、糖對減重不利，建議增加自煮次數，或提前準備健康的備餐，控制食材份量更安心。

​​●含糖飲料／氣泡飲攝取過多：含糖飲與碳酸飲料糖分過高，容易幫助體內脂肪合成，可改喝無糖氣泡水+少許果汁或茶，既能滿足口感又減少糖分攝取。

​​●飯量／澱粉類攝取過多：建議要控制飯量，每餐比拳頭多一點，選擇五穀飯，增加纖維帶來更長飽足感。

​​●太晚進食、常吃消夜：經常吃消夜，容易影響睡眠和體重，早睡即可減少消夜次數。若真的要吃，選擇原型食物，避免熱量過高。

​​●蔬菜吃太少：每餐蔬菜必須比拳頭多一些，尤其體重控制時，蔬菜是很棒的食材，建議外食時，可以事先準備，低熱量又有飽足感，豐富維生素和膳食纖維，提升免疫力和腸道健康。

​​●​水喝太少：有意識把水杯放在顯眼處，養成定時喝水的習慣，例如三餐飯前喝水，也能增加飽足感。

​​●​​水果吃太多：水果過量攝取，增加糖分和熱量攝取，不利體重控制，建議每天限制3-4個拳頭大小。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中