健康網》兒童肥胖8NG飲食！ 水果、澱粉吃太多都中招

醫師指出，喜歡甜食、零食及炸物的兒童，容易有肥胖問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兒童肥胖盛行率持續上升，不良飲食習慣是關鍵因素之一！愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩在粉專「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」整理看診3年多來，常見於體重超標孩子的8個NG飲食法，包括：「喜歡甜食、零食、炸物」、「含糖飲料／氣泡飲料攝取過多」、「速食店、外食比例高」、「澱粉類攝取過多」、「常吃消夜」、「蔬菜吃太少」、「水喝太少」，以及「水果吃太多」，並提供改善策略，遠離肥胖問題。

●喜歡甜食、零食、炸物：建議可以與他人分食、家人朋友分享，或使用小份量包裝，減少份量又能滿足口腹之慾。

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​●速食店、外食比例高：外食過多，高油、鹽、糖對減重不利，建議增加自煮次數，或提前準備健康的備餐，控制食材份量更安心。

​​●含糖飲料／氣泡飲攝取過多：含糖飲與碳酸飲料糖分過高，容易幫助體內脂肪合成，可改喝無糖氣泡水+少許果汁或茶，既能滿足口感又減少糖分攝取。

​​●飯量／澱粉類攝取過多：建議要控制飯量，每餐比拳頭多一點，選擇五穀飯，增加纖維帶來更長飽足感。

​​●太晚進食、常吃消夜：經常吃消夜，容易影響睡眠和體重，早睡即可減少消夜次數。若真的要吃，選擇原型食物，避免熱量過高。

​​●蔬菜吃太少：每餐蔬菜必須比拳頭多一些，尤其體重控制時，蔬菜是很棒的食材，建議外食時，可以事先準備，低熱量又有飽足感，豐富維生素和膳食纖維，提升免疫力和腸道健康。

​​●​水喝太少：有意識把水杯放在顯眼處，養成定時喝水的習慣，例如三餐飯前喝水，也能增加飽足感。

​​●​​水果吃太多：水果過量攝取，增加糖分和熱量攝取，不利體重控制，建議每天限制3-4個拳頭大小。

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