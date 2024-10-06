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健康網》海味這一「斑」！ 漁業署教做「龍虎斑奶油燒」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕海味這一「斑」！農業部漁業署於臉書分享一道低脂高蛋白、膳食纖維豐富的創意料理—龍虎斑奶油燒。這道菜不僅具備鮮美滋味，更兼顧健康與營養，是一款適合現代家庭輕鬆上手的美味料理。
漁業署指出，龍虎斑肉質細嫩，屬於低脂肪、高蛋白的健康食材，與當令蔬菜搭配，讓整道菜充滿層次感。奶油的濃郁口感與魚肉、蔬菜的鮮甜滋味相互交融，成為餐桌上不可錯過的佳餚。
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「龍虎斑奶油燒」食譜
●食材：龍虎斑200g、紅甜椒（切長條）75g、紫洋蔥（切絲）30g、金針菇50g、香菇20g、鴻喜菇（摘小串）10g、青蔥（切段）20g。
●調味料：水200g、柴魚粉5g、黑胡椒1g、鹽巴1g、米酒50g、奶油45g。
●做法：烤箱事先預熱，將龍虎班切片，準備一鋁箔盒，一半奶油先鋪底，依序放上紫洋蔥、龍虎班、金針菇、香菇、鴻喜菇、紅甜椒、青蔥。再放上剩餘奶油、撒上柴魚粉、鹽巴，淋上米酒、撒上黑胡椒，放進烤箱內，美味上桌。
這道料理熱量僅199.5卡，蛋白質含量達10.9克，脂肪13.6克，營養均衡且美味，是一款適合各年齡層的健康佳餚。將低脂高蛋白的龍虎斑，配上膳食纖維豐富當令蔬菜，簡直絕配，快學起來！
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