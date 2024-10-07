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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重像股票投資！ 醫：避免短期效果焦慮

2024/10/07 19:47

蕭捷健強調，體重的波動往往與水分、壓力、睡眠等因素有關，減重應專注於長期結果，而非短期波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健強調，體重的波動往往與水分、壓力、睡眠等因素有關，減重應專注於長期結果，而非短期波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在減重過程中因看不到即時效果而感到焦慮，甚至想放棄。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，這種「短期效果焦慮」與股票投資的心態極為相似，並強調體重的波動往往與水分、壓力、睡眠等因素有關，減重應專注於長期結果，而非短期波動。

蕭捷健分享了一位學員的經歷，該學員經過一天的低碳飲食後，隔天發現體重不僅沒有下降，還稍微上升，瞬間感到沮喪，心情如同看到股票大跌。蕭捷健指出，這樣的情況在減重過程中非常常見，許多人容易被每日的體重數字牽動情緒，但其實真正的重點不在於每天的變化，而是整體趨勢。

他進一步解釋，減重如同股票投資，市場每日都有漲跌，但老練的投資者知道，成功的關鍵在於長期持有，而非短暫的波動。減重也是如此，與其糾結於每日的體重變化，不如關注每日是否有健康飲食、遵循計劃，這些日常的努力累積起來，才能最終看到成果。

蕭捷健強調，體重的波動往往與水分、壓力、睡眠等因素有關，因此不應因短期的數字變化而感到挫敗。只要每天朝著正確的方向努力，長期來看一定會有良好的結果。他鼓勵，當體重沒有如預期下降時，不要灰心，這就像股票短期下跌一樣，不代表整體投資失敗。減重的成功在於日常行為的堅持與健康的「長期投資」心態，只要持之以恆，最終一定能達成目標。

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