健康網》腹瀉患者激增！ 醫：過敏也可能是元兇

醫師指出，過敏反應也是導致腹瀉的重要原因之一；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著中秋節過後，許多民眾出現腹瀉問題，而這一波患者的增加並非僅僅因食物不潔或保存不當，林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師在臉書上提醒，過敏反應也是導致腹瀉的重要原因之一，影響腸胃道進而出現過敏性腸胃炎或腸躁症等症狀。

醫師指出，常見的腹瀉多與進食不當有關，如食材變質、保存不妥或未經充分加熱等原因。然而，許多人忽略了食物過敏可能引發腸胃道的過敏反應，進而導致腹瀉。過敏反應不僅侷限於皮膚、眼睛、鼻子或呼吸道，腸胃道同樣也會受到影響，出現過敏性腸胃炎或腸躁症等症狀。

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除了食物過敏，免疫系統疾病也可能影響腸胃道，導致便秘、脹氣、腹瀉、吸收不良等問題。醫師建議民眾應留意可能的過敏原，並密切觀察症狀的變化。若症狀持續惡化，應及時就醫，以防止病情加重。

醫師呼籲，面對突然出現的腸胃不適，除了考慮飲食問題，民眾也應意識到過敏和免疫相關疾病的可能性，並採取適當的預防和應對措施。

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