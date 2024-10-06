健康網》床上行不行？ 醫：性功能障礙男女大不同

醫師指出，勃起障礙、射精障礙，主要發生在男性身上；性高潮障礙、性慾障礙則是男女皆有可能發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為性功能障礙是男性才有的困擾，其實不然！三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻表示，性功能障礙不分年齡及性別，而且症狀要「持續一段時間」且「明顯困擾個人」才算。常見表現有4種，勃起障礙、射精障礙，主要發生在男性身上；性高潮障礙、性慾障礙則是男女皆有可能發生。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文分享可能導致性功能障礙的5個原因，疾病，如糖尿病、心臟病或是荷爾蒙失調，這些可能會影響血液循環或神經系統，進而影響性功能；心理因素，壓力、焦慮、憂鬱、對「性」抱持負面觀念、過去曾有不好的經驗等；不良生活習慣，長期熬夜、缺乏運動、飲食不均衡；環境因素，工作壓力大、生活環境改變；藥物影響。

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高銘鴻表示，性功能障礙可能發生在性活動的任何階段，包括慾望、興奮、高潮或是性交本身。最重要的是，這些影響必須要「持續一段時間」，並且「對個人造成明顯困擾」，才會被視為功能障礙。常見類型有4個，勃起障礙、射精障礙、性慾障礙、性高潮障礙。

性功能障礙4表現 男女大不同

●「男」性性功能障礙主要表現：

1.勃起障礙：這是最常見的症狀之一。患者可能很難達到勃起，或者即使勃起了也無法維持足夠的硬度和時間。這種情況會嚴重影響性生活質量，甚至導致生育問題。

2.射精障礙：有些男性可能會出現射精過早、射精延遲或完全無法射精的情況。這不僅影響性快感，還可能造成生育困難。如果持續發生，建議及時就醫檢查。

3.性慾降低：部分男性可能會感受到性慾明顯下降，對性行為失去興趣。這可能與身體狀況、心理壓力或荷爾蒙變化有關。

●「女」性性功能障礙主要表現：

1.性慾障礙：有些女性可能會感到性慾低落或完全缺乏性慾，這可能與壓力、荷爾蒙變化或某些藥物有關。如果這種情況持續存在並影響生活品質，建議尋求專業協助。

2.性高潮障礙：有些女性可能很難達到性高潮，或是性高潮感覺減弱，這可能與心理壓力、身體疾病或是某些藥物有關

高銘鴻指出，性功能障礙對某些人來說雖然是個敏感話題，但它是可以治療的，如果發現自己有任何相關症狀，不要因為害羞或尷尬而忽視它，及早面對、盡速就醫諮詢才是關鍵。

3個性功能障礙治療方法

●藥物治療：針對不同類型的性功能障礙，醫生可能會開相應的藥物。例如：對於勃起功能障礙，可能會使用像威爾鋼這樣的藥物；治療早洩可能會用某些抗憂鬱藥物。

●心理治療：許多性功能障礙與心理因素有關，心理治療可以幫助患者處理焦慮、壓力或關係問題。「認知行為療法」是常用的方法之一，可以幫助改善負面思維模式和行為。

●生活方式調整：改善生活習慣對治療性功能障礙很有幫助，包括戒菸、限制喝酒、健康飲食、規律運動等，充足的睡眠和壓力管理也很重要。這些改變可以提升整體健康狀況，進而改善性功能。

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