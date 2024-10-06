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健康網》泌尿科3大冷知識 如廁同時大小便與肌肉有關！

2024/10/06 20:45

醫師表示，上大號的時候，小便也不自覺排出，這種情況是因為肚子的肌肉用力、骨盆腔基底的肌肉隨之放鬆造成，屬於正常生理現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，上大號的時候，小便也不自覺排出，這種情況是因為肚子的肌肉用力、骨盆腔基底的肌肉隨之放鬆造成，屬於正常生理現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼上大號的時候，小便也不由自主排出？林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦於臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文解釋，這種情況是因為肚子的肌肉用力、骨盆腔基底的「肌肉」隨之放鬆造成，屬於正常生理現象。另，小便完滲尿、剛射精完去排尿有困難，這2種情況看似是排尿問題，其實也是正常生理現象。

上大號時小便也不自主排出

侯鎮邦指出，平常我們不會大便失禁、小便失禁，因為肛門跟尿道有括約肌之外，骨盆腔的基底也有肌肉，這些肌肉會維持穩定的收縮，提供一定的張力，輔助擴約肌將通道閉鎖住，屎尿才不會漏出來。當排便的時候，肚子的肌肉用力、骨盆腔基底的肌肉會隨之放鬆，這時候會感覺到尿液緩緩從尿道流出，屬於正常的生理現象。

為方便理解，他比喻，假設擴約肌是紅綠燈，汽車道是肛門，人行道則是尿道。紅燈的時候兩個都不能通過，反之，綠燈的時候兩者就能一起通過。

小便完滲尿 內褲有尿漬

侯鎮邦說，排尿到結尾的時候，骨盆腔基底會有一個反射性的收縮， 把尿道裡面的尿擠壓乾淨。但是不可能擠壓完全乾淨，所以尿道口常常會有少量的滲尿與尿漬，這個現象是正常的。然而老先生們肌肉常常會萎縮，骨盆腔基底的肌肉力道不足，尿道裡的尿更是擠不乾淨，導致尿完會滴滴答答。

剛射精完會排尿困難

侯鎮邦說明，男性射精的時候，膀胱頸的肌肉會收縮讓膀胱開口關閉，這樣精液才能往前射，否則會導致所謂的逆行性射精。 所以剛射精完的時候， 膀胱的開口還是緊縮的，這時候排尿有點困難也是屬於正常的現象。

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