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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》山楂助消化增食慾 中醫：燉肉添加有「妙用」

2024/10/06 16:48

中醫師表示，山楂具有消食積、補脾、健胃、行結氣等功效；燉肉時添加，能去油膩，還能使肉質更加鮮嫩。（圖擷取自泰昌堂臉書專頁）

中醫師表示，山楂具有消食積、補脾、健胃、行結氣等功效；燉肉時添加，能去油膩，還能使肉質更加鮮嫩。（圖擷取自泰昌堂臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次吃完中藥後，總想來顆「酸甜可口」的山渣餅，去去苦澀的中藥味！泰昌堂中醫診所中醫師表示，山楂能幫助消化、增加食慾，是傳統藥行裡不可或缺的待客零嘴，不僅能藥用，也能入膳食用，在烹調燉肉時加入，能去除油膩感，還能使肉質更加鮮嫩。

中醫師在臉書專頁「泰昌堂」發文指出，山楂又稱為紅果、山裡紅。《本草綱目》中記載，山楂具有消食積、補脾、健胃、行結氣等功效；此外，記載中還提到：「閩人取熟者去皮核，搗和糖、蜜，作為楂糕，以充果物。」說明山楂不僅具有藥用價值，也能入膳，製作成如山楂糕、酸梅湯等甜品。

中醫師分享，在烹調燉肉時加入山楂，不僅能去除油膩感，還能使肉質更加鮮嫩。如果家中有尚未吃完的的山楂餅，不妨將其加水融化後，與糖、醋等製成酸甜醬汁，也能為肉類調味增色。

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