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健康網》屁屁長膿腫大痘痘！ 5招預防「臀癰」上身

2024/10/06 15:24

醫師指出，臀癰生成的主因是「細菌感染」，尤其是金黃色葡萄球菌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，臀癰生成的主因是「細菌感染」，尤其是金黃色葡萄球菌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人臀部有長過像青春痘的大膿腫，外表突起紅腫、內有白膿，大腸直腸外科醫師陳威佑表示，這是臀癰（Carbuncle），而讓它生成的主要原因是「細菌感染」。陳威佑分享，可以透過抗生素、引流手術2個方法來治療；平時也可以藉由留意個人衛生、避免共用個人用品、穿合適衣物、及時處理皮膚損傷、管理壓力等5個方法來預防。

陳威佑在臉書專頁發文指出，臀癰是發生在臀部的「急性化膿性疾病」，可視為發生在臀部的蜂窩組織炎，病位較一般癰深，範圍大，容易腐潰。而導致臀癰的最主要原因是「細菌感染」，尤其是金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。

他說，這些細菌通常生活在我們的皮膚表面，當皮膚出現破損或毛囊被堵塞時，細菌便可能入侵並引發感染，使皮膚和皮下組織膿腫融合在一起，形成一個較大的膿腫團塊。典型的症狀包括局部的紅腫、疼痛，甚至伴隨發熱和身體不適。

醫師表示，臀癰典型的症狀包括局部紅腫、疼痛，甚至伴隨發熱和身體不適。（圖擷取自陳威佑臉書）

醫師表示，臀癰典型的症狀包括局部紅腫、疼痛，甚至伴隨發熱和身體不適。（圖擷取自陳威佑臉書）

臀癰不可怕 掌握「2正確療法」可根治

●抗生素治療：抗生素是治療臀癰的主要方法，尤其是感染擴散或伴隨全身症狀，醫生會根據感染的嚴重程度，開出合適的口服或靜脈注射抗生素。

●切開引流：當臀癰發展成已經成熟的膿腫時，可能需要通過引流手術排出膿液，減輕疼痛和腫脹，有效清除感染源。然而，如果膿腫尚未成熟，僅呈發炎狀態時，無法進行手術，此時醫生可能會建議先進行其他治療，如抗生素治療，等待膿腫成熟後，再考慮進行引流手術。

陳威佑強調，引流後，「保持傷口乾燥」和「注意清潔」非常重要，需每天更換敷料，並遵循醫生的指示進行護理，有助於促進傷口癒合並防止再次感染。

日常遵守5撇步 預防臀癰找上門

●注意個人衛生：在運動或出汗較多的情況後，應及時清洗並保持皮膚乾燥，這樣可以有效減少細菌滋生的機會。

●避免共用個人用品：如毛巾、剃刀等，有助於防止細菌傳播。

●穿著合適的衣物：選擇透氣性好且不過緊的衣物，以減少皮膚摩擦和壓迫。

●及時處理皮膚損傷：如果皮膚出現小傷口或擦傷，應立即清潔並進行適當處理，避免細菌入侵。

●管理壓力和增強免疫力：適當進行壓力管理，以及均衡飲食、適度運動、充足睡眠，都可以增強免疫系統，幫助身體更好地抵抗感染。

陳威佑表示，臀癰是一種常見且容易反覆發作的皮膚感染，但大多數情況下是可以根治的。通過及早發現、適當治療和良好的預防措施，可以有效降低臀癰的發生率，避免對生活造成困擾。

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