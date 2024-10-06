健康網》6食材跟小腹掰掰！ 中醫：黃豆芽、四神湯去濕消腫

中醫師表示，四神湯由茯苓、山藥、蓮子、芡實等藥材煮成，可健脾祛濕、補腎固精，適合脾虛體弱者，有助於改善腸胃功能、增強體力。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常感到疲倦乏力、飯後腹悶脹，甚至是出現小腹或下半身水腫問題，可能就是脾虛濕阻型肥胖！雲品中醫診所醫師王敏穎表示，扁豆、赤小豆、薏仁、黃豆芽、冬瓜薑絲湯、四神湯等食物，可調理脾胃、清熱祛濕、利水消腫，改善脾虛濕阻型肥胖，也能跟小腹說掰掰。

王敏穎在臉書專頁「雲品中醫診所」發文分享，脾虛濕阻型肥胖，臨床表現為小腹以下及下半身的水腫肥胖，常合併出現肢體困重、倦怠乏力、脘腹脹滿、飯後腹悶脹不舒感、納差食少、大便稀溏不成形、一般舌象及脈象會出現舌質淡、苔白膩、脈緩或濡等，治療原則為健脾化濕，因此推薦去濕消小腹6食物：

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●扁豆：味甘性平，具有健脾化濕的功效，可改善脾虛、食欲不振、腹瀉等症狀，特別適合在夏季暑濕較重的時候食用。

●赤小豆：味甘酸，性平，利水消腫、解毒排膿，改善水腫問題。

●薏仁：味甘淡，性微寒，具有健脾利濕、清熱排膿的功效，適合濕氣重、脾虛濕盛體質，常用於美容、清熱祛濕，有助於消水腫，以及改善關節因濕痹拘攣導致疼痛問題。

●黃豆芽：性涼，味甘，具有清熱解毒、利尿消腫的功效，且富含維生素和礦物質，能補充人體所需的營養。

●冬瓜薑絲湯：冬瓜性涼，具有利尿消腫、清熱解暑的作用。加上薑絲，能增加驅寒效果，有助於祛除體內濕氣。

●四神湯：四神湯由茯苓、山藥、蓮子、芡實等藥材煮成，可健脾祛濕、補腎固精，適合脾虛體弱者，有助於改善腸胃功能、增強體力。

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