健康網》別讓內心小劇場阻礙你！ 心理師3招打破自我設限

心理師指出，面對挑戰時，內心的恐懼和疑慮會讓我們開始編織各種情境，這些情境通常是失敗、批評或被拒絕的畫面。因此容易讓我們停滯不前；情境照。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常覺得自己能力不足，或是害怕失敗，放棄了原本想要的機會？台北同伴心理諮商所所長余佳容表示，這就是內心的「小劇場」在阻礙你。她分享3點小技巧：覺察內在對話、面對恐懼、轉換負面思維；幫助突破自我設限、實現理想。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文說明，「自我設限」是指我們內心的聲音，經常會在關鍵時刻讓我們覺得自己不夠好、無法做到，甚至提前告訴自己會失敗，這些內在對話往往成為前進路上的最大阻礙。

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當我們面臨挑戰時，內心的恐懼和疑慮會讓我們開始編織各種情境，這些情境通常是失敗、批評或被拒絕的畫面。這些負面的想像會強化我們的恐懼，讓我們停滯不前：

●自我懷疑：我不夠好。

這種內心對話會讓我們質疑自己的能力，無論外界怎麼肯定，我們總覺得自己配不上成功。

●過度解讀失敗：怕失敗，乾脆不做。

當內在小劇場告訴你，失敗會帶來巨大的打擊，我們會選擇不去嘗試，以避免痛苦。

●預期批評：他們一定不喜歡我。

我們害怕別人的眼光，內在小劇場會讓我們誇大可能的批評，進而選擇退縮。

3招應對內心小劇場

余佳容表示，不要讓內在的小劇場主導你的命運，真正的成長來自於勇敢面對恐懼，突破自我設限，才能實現理想，面對內心小劇場。他提供以下3種方式應對：

●覺察內在對話：下一次當你感覺到恐懼或自我懷疑時，停下來問問自己：「這真的是事實嗎？還是我的想像在作祟？」

●轉換負面思維：將內在的「我做不到」改為「我可以嘗試看看」，即使結果不如預期，過程中的學習也非常有價值。

●面對恐懼：從小處著手，逐步挑戰自己，從小目標開始，逐漸累積自信。

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