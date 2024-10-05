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健康網》顧好第二大腦！ 研究：腸黏膜損傷恐增巴金森氏症機率

2024/10/05 19:49

巴金森氏症是僅次於失智症，第二常見的神經退化性疾病，常有動作緩慢、僵硬及顫抖情形；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

巴金森氏症是僅次於失智症，第二常見的神經退化性疾病，常有動作緩慢、僵硬及顫抖情形；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕巴金森氏病是僅次於失智症，第二常見的神經退化性疾病，隨著台灣邁入超高齡社會，患者有越來越多的趨勢。醫師曾家承指出，退化性神經疾病和腸胃道，兩者看似無關，卻有國外研究發現，黏膜損傷者發生巴金森氏症的機率，顯著大於黏膜未損傷者，提醒民眾，不健康的生活型態特別容易引起腸道發炎，例如壓力、飲食（加工食品）、睡眠、腸內菌落不平衡等。

耳鼻喉科診所醫師曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文指出，巴金森氏症的病理特徵是會形成由α-突觸核蛋白不正常累積，組成路易氏體（ Lewy Bodies）。先前曾有研究將α-突觸核蛋白注射入小鼠的胃幽門及十二指腸的肌肉層，α-突觸核蛋白會順著迷走神經，向上至後腦及黑質（substantia nigra ），遷徙的過程會伴隨多巴胺神經元的喪失。

《美國醫學會期刊》（JAMA Network）一篇研究發現，腸道有黏膜損傷者，之後發生巴金森氏症的機率顯著上升。此項研究使用美國電子病歷紀錄，分析9350位進行過胃鏡且沒有巴金森氏症患者，平均追蹤15年。胃鏡顯示有2337位患者有黏膜損傷、食道炎、潰瘍或胃受損，再和相同年齡、性別、胃鏡日期，但黏膜未損傷者進行配對，並排除干擾因子。

研究指出，不健康的生活型態特別容易引起腸道發炎，例如壓力、飲食（加工食品）、睡眠、腸內菌落不平衡等；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

研究指出，不健康的生活型態特別容易引起腸道發炎，例如壓力、飲食（加工食品）、睡眠、腸內菌落不平衡等；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

吞嚥困難、便秘等共病也增風險

結果發現，黏膜損傷者新發生巴金森氏症的機率，顯著大於黏膜未損傷者（2.2% vs. 0.5%，調整後風險比（aHR）：1.76）。另，有便秘或吞嚥困難病史、老年或共病者，也和較高的巴金森氏症風險相關。

曾家承提到，《美國醫學會期刊》評論顯示，此研究和之前流行病學及動物研究結果相符：它指出有些巴金森氏症患者是起源於腸道；腸道微生物被認為會誘發腸壁發炎，並產生錯誤褶疊的α-突觸核蛋白，再進入迷走神經；然而此研究並未提及黏膜損傷是肇因於腸內菌、長期使用止痛藥（NSAID）、幽門螺旋桿菌感染或其他病因。

腸道不只顧消化 全身都受影響

曾家承表示，此項研究展現出神奇觀點，退化性神經疾病和腸胃道兩者看似無關，竟然有可能是其中的病因之一。錯誤折疊的路易氏體蛋白質，竟可以沿著腸道的迷走神經跑到腦中，顯示腸-腦軸線的關係真實存在。以此觀點來說，腸道不只是消化功能，它會透過神經系統、分泌各種荷爾蒙的方式，影響整個身體生理運作。

他也提到，「腸不老，人不老」的廣告台詞是真的，而不健康的生活型態特別容易引起腸道發炎，例如壓力、飲食（加工食品）、睡眠、腸內菌落不平衡等。

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