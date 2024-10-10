健康網》當自己的朋友 研究：擁抱自己20秒助心理健康

研究發現，在沮喪時，輕輕撫摸自己20秒便能減緩沮喪感。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當你感到巨大的壓力感，以及莫名焦慮，可以考慮這麼做。加州大學柏克萊分校心理學博士蘇斯曼表示，想要提升自己的心理健康，只要一次20秒自己抱一下自己。但專家提醒，這可以略微提升心理健康，若狀況較嚴重仍需尋求專業協助。

據《CNN》報導，蘇斯曼（Eli Susman）在《行為研究與治療》（Behaviour Research and Therapy）期刊上發表一項正在審查中的研究：短暫的自我擁抱，也就是透過肢體接觸（用手摸自己）來安撫自己，能否提高心理健康，達到類似冥想的效果。

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蘇斯曼除了研究心理學，也積極投入冥想與相關研究。他認為我們可以為自己提供與來自外界的善意與同情心，「就只要透過自己的手」。

在2021年，德國有研究發現：只要每日至少20秒的自我觸摸，可降低腦內的皮質醇。研究找了多位經常忙於課業的大學生們，他們被隨機要求學習自我觸摸或是手指敲擊桌面的影片，並被要求照著做。一個月的時間內，他們每天都要嘗試這兩種動作的一種，每次20秒，隨後對情緒健康情形評分。

最後發現，願意自我觸摸的學生，表現出更少的壓力，較高的同理心以及較佳的心理健康表現。臨床心理學教授蘇珊埃文斯（Sanam Hafeez）認為，「蘇斯曼的研究相當實用，相關領域者能夠善用這套方法幫助人們。」但他也強調，這麼做不能取代專業的精神治療；若有嚴重的身心壓力，請向身心科醫師請求協助。「若只是微調想法，可以這麼做；想改變行為須花更多時間。」

蘇斯曼說明，這項練習隨時都能做，即使在搭車時也可以。首先，閉上雙眼，先仔細思考最近有沒有讓你感到失敗或價值感低落的時刻，並注意身體的變化。其次，用最輕鬆的坐姿，一手放在心臟部位，另一手放在腹部。其他地方也包含脖子後面，輕按手掌或是撫摸上臂。最後，思考「我如何成為我自己的朋友？以及接受，體諒不完美。」20秒後再張開眼睛。至於觸摸的地方，可以是心臟、腹部、頸後方，或是任何你喜歡的地方。

蘇斯曼表示，「這並非欺騙自己，而是用對待摯友般的善意與關懷來對待自己。若今天很糟糕，請讓自己被友善對待，即使只有20秒。」

專家建議大家「當自己的朋友」，關懷自己的身心靈。（圖取自freepik）

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