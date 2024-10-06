健康網》颱風後補纖維 「辣拌黃豆芽」便宜又美味

營養師分享，菜價漲時可以選擇黃豆芽，做成辣拌黃豆芽來補充纖維。（圖取自薛曉晶臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕颱風過後葉菜類、肉類都稍有漲幅，買菜可能會比以往傷荷包，營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」分享，這時候要買些「凍漲」的蔬菜來補充一下纖維，像是黃豆芽就是愛護荷包的好選擇，做成辣拌黃豆芽，不吃辣的人也可以改成胡椒鹽或胡椒做涼拌。

辣拌黃豆芽

●食材：黃豆芽、蒜頭、麻香青花椒、香油、鹽、死神辣椒醬。

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●做法：黃豆芽燙熟、蒜頭切碎，接著拌入調味料後冷藏。

薛曉晶說，以前做辣拌黃豆芽是用韓式辣椒粉，做韓式辣豆芽，但有次要買辣椒粉時，發現鈉含量超高，一般人吃的辣度較低，偶爾還行，但她們家青菜需求量高又吃得比較辣，怕吃太鹹。這次在料理前先把勁辣十三香跟麻香青花椒的營養標示看清楚，同樣的重量下，麻香青花椒的鈉含量大約是勁辣十三香的60%，因此選擇麻香青花椒。

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