自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》他水便以為腸胃炎 一查竟便秘害的

2024/10/05 18:39

醫師指出，滲便可能是腸胃蠕動慢，加上水份纖維長期不足，導致糞便越來越硬，最後腸道阻塞，消化液就從糞便縫隙流出，造成「水便」假象；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，滲便可能是腸胃蠕動慢，加上水份纖維長期不足，導致糞便越來越硬，最後腸道阻塞，消化液就從糞便縫隙流出，造成「水便」假象；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名病人因反胃、噁心，加上有水便，希望醫師開立止瀉藥。經檢查，患者腸胃蠕動很慢、脹氣，而且糞便呈現水狀，因此認為自己可能是腸胃炎，不過診斷結果正好相反，比較像是慢性便秘造成的「滲便」。照X光檢查後，發現大腸確實有許多糞便堆積。醫師開立藥物並與患者衛教說明，才順利緩解便秘困擾，患者也開始攜帶水壺，培養起每日多喝水的好習慣。

禾馨民權健康管理診所內視鏡室主任詹宜學在臉書專頁「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」發文分享個案指出，一般對於便秘的定義分兩種：

●大便太硬，所謂的羊大便，像石頭一樣。通常是因為水份、纖維攝取不足，導致糞便太硬。

●大便頻率低，一週一次、兩次。通常是因為大腸蠕動緩慢，可能是其他內科疾病造成。

至於滲便，可能是腸胃蠕動慢，加上水份纖維長期不足，導致糞便越來越硬，最後造成腸道阻塞，反胃、食慾降低、腹脹等症狀，腸道內的消化液就從糞便縫隙流出，造成「水便」的假象。常常照一張X光、聽一下腸音，就能找到一些線索。治療必須要從讓糞便變軟、增加腸胃蠕動去著手。

詹宜學補充，根據研究，通常女性比男性有較多便秘困擾；而孕婦比一般人又甚為嚴重。幾乎大多數人一定都有經歷過便秘的問題。只是視情況不同，有人是因為換了環境、作息突然改變、或焦慮因而影響心情造成短暫的便秘；也有人可能是體質的關係，加上工作壓力因素，而長期飽受便秘困擾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中