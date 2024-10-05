健康網》他水便以為腸胃炎 一查竟便秘害的

醫師指出，滲便可能是腸胃蠕動慢，加上水份纖維長期不足，導致糞便越來越硬，最後腸道阻塞，消化液就從糞便縫隙流出，造成「水便」假象；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名病人因反胃、噁心，加上有水便，希望醫師開立止瀉藥。經檢查，患者腸胃蠕動很慢、脹氣，而且糞便呈現水狀，因此認為自己可能是腸胃炎，不過診斷結果正好相反，比較像是慢性便秘造成的「滲便」。照X光檢查後，發現大腸確實有許多糞便堆積。醫師開立藥物並與患者衛教說明，才順利緩解便秘困擾，患者也開始攜帶水壺，培養起每日多喝水的好習慣。

禾馨民權健康管理診所內視鏡室主任詹宜學在臉書專頁「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」發文分享個案指出，一般對於便秘的定義分兩種：

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●大便太硬，所謂的羊大便，像石頭一樣。通常是因為水份、纖維攝取不足，導致糞便太硬。

●大便頻率低，一週一次、兩次。通常是因為大腸蠕動緩慢，可能是其他內科疾病造成。

至於滲便，可能是腸胃蠕動慢，加上水份纖維長期不足，導致糞便越來越硬，最後造成腸道阻塞，反胃、食慾降低、腹脹等症狀，腸道內的消化液就從糞便縫隙流出，造成「水便」的假象。常常照一張X光、聽一下腸音，就能找到一些線索。治療必須要從讓糞便變軟、增加腸胃蠕動去著手。

詹宜學補充，根據研究，通常女性比男性有較多便秘困擾；而孕婦比一般人又甚為嚴重。幾乎大多數人一定都有經歷過便秘的問題。只是視情況不同，有人是因為換了環境、作息突然改變、或焦慮因而影響心情造成短暫的便秘；也有人可能是體質的關係，加上工作壓力因素，而長期飽受便秘困擾。

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