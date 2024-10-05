健康網》男士小心！陰莖受衝擊 恐釀「白膜破裂」

若遭受猛烈撞擊，陰莖很可能斷裂，不可不慎。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性的陰莖是有可能折斷的，各位男性不論是性生活或任何時刻，都要當心。醫師說明，陰莖內有海綿體，外層為白膜，若遭遇巨大衝擊，白膜會裂開，出現一個洞，使陰莖大幅彎曲，「折成薩克斯風的樣子」。

顧芳瑜泌尿科診所醫師顧芳瑜在臉書「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」透過影片分享，曾遇過一位患者自稱在巡視工地時不慎被磚頭砸到陰莖而骨折。但他一聽就察覺不對勁，因為工作陰莖理當未勃起。他僅稱「醫生什麼大風大浪沒見過，只是看破不說破。」

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顧芳瑜解釋，在移動車廂內性交，最有可能發生的便是陰莖骨折：若緊急煞車，用力衝擊下很可能會骨折。人的陰莖內有海綿體，外層為堅韌的白膜。若遭遇用力撞擊，白膜會裂開，出現一個洞，使陰莖折彎，稱為「白膜破裂」。

在國外，陰莖骨折俗稱為「畸形茄子」（eggplant deformity），因為陰莖骨折後會腫脹、變色。50%的傷患會聽到明顯的聲響，隨後勃起消退，接下來產生劇痛並且發紫。這項傷害通常在性行為時發生。

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