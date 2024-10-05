健康網》天旋地轉當心梅尼爾氏症 醫教6招控制

醫師指出，梅尼爾氏症是一種內耳疾病，最典型的3大症狀就是眩暈、耳鳴、聽力損失；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頭暈目眩，整個房子都在旋轉，而且耳鳴不斷？幸聲耳鼻喉科診所副院長巫宜諦說明，這很有可能是梅尼爾氏症（Ménière's disease），尚無根治方法，但仍有不少方法可以控制病情，如清淡飲食、少油少鹽、以及規律生活不熬夜、盡量少喝咖啡和茶，更要戒菸戒酒。眩暈發作時，建議還是要服藥控制，避免惡化。

3大症狀：眩暈、耳鳴、聽損

巫宜諦在臉書專頁「來「聽」醫師「說」-Dr.巫宜諦耳鼻喉專科診療室」發文解釋，梅尼爾氏症是一種內耳疾病，最典型的3大症狀就是眩暈、耳鳴、聽力損失。最早由法國醫學家梅尼爾（Prosper Menière，音譯）所提出，特此以他的姓氏而命名。

請繼續往下閱讀...

眩暈的時間多半超過20分鐘、甚至長達一整天，還會伴隨吵雜的耳鳴聲或是耳朵悶塞感，病患甚至會覺得周遭聲音變小聲（聽力受損）。

淋巴液水腫是主因 女性患者更多

巫宜諦說明，梅尼爾氏症成因主要是內耳系統的內淋巴液水腫造成，迫使平衡功能無法正常運作，進而導致眩暈及聽力改變。40歲到50歲為好發年齡，女性又比男性高出許多，家族遺傳也有相當高的關聯性。

藥物治療上，止暈止吐藥以及類固醇可以緩解急性症狀，內耳循環藥、抗焦慮藥物或助眠劑可幫助病患度過難熬的夜晚。另外，利尿劑也可以消除淋巴水腫的問題，改善疾病。

與突發性耳聾、腦中風症狀相似

巫宜諦指出，梅尼爾氏症無法治癒，疾病一旦發生，控制代替治癒或許是最正確的想法。有些病患症狀是很輕微的，發作時不用多久就自行恢復；有些病患嚴重到甚至造成聽力永久受損。

不過頭暈加上耳鳴未必就是梅尼爾氏症，他表示，如果是這輩子第一次發生，建議患者及早就醫做檢查，因為突發性耳聾以及腦部中風，皆可能有類似的症狀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法