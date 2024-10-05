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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》秋冬針劑醫美需求增 醫提醒療程前中後愛注意

2024/10/05 14:45

秋冬是不少愛美人士進行醫美療程的時節。（圖取自freepik）

秋冬是不少愛美人士進行醫美療程的時節。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年度即將進入尾聲，氣候也開始進入秋冬乾燥時刻。部分民眾也會選擇在年底時刻，進行相關醫美；例如使用針劑幫助自己進行臉部或肌膚的微整或保養。但在秋冬進行療程，前、中、後的重點比春夏兩季更為需要注意，維昕時尚診所的醫師劉思慧表示，幫民眾整理出歲末，若要進行針劑注射微整之際，需要留意的重點。

有別於春夏兩季，秋冬之際的氣候相對低溫與乾燥；又適逢歲末醫美微整的需求攀升，整體而言，針劑注射相關微整類的需求相對較多。劉思慧說明在執行醫美前、中、後該注意的事項：

施打前的注意事項

1.徹底清潔：在施打前要確保皮膚乾淨，建議使用溫涼水溫進行清洗，並可使用溫和不刺激的洗面乳清潔，可搭配簡易冰敷收縮毛孔，讓毛孔不至於過度擴張。

2.做好保濕：回到肌膚真實管理概念，療程前維持肌膚好保濕狀態，適時補充肌膚水分，讓肌膚維持正常的代謝功能，有助於療程結果。

3.避免刺激性產品：留意避免使用含酒精、香料或有刺激機會成分的產品，以免刺激更容易敏感的秋冬肌膚。

施打中的注意事項

1.合宜的療程評估：根據個人膚質和需求，透過與專業醫師諮詢評估，選擇合適的針劑注射療程，如玻尿酸填充淺紋、肉毒桿菌素除皺、水光針補水保濕或其它複合式療程。

2.注意施打部位：避免在已受刺激的部位施打，如皮膚乾燥、脫屑或發紅的區域。

3.控制施打量：別過度追求預期效果，不可一次性注射過多劑量，可考量分多次進行，減少對肌膚的刺激機會。

施打後的注意事項：

1.冰敷消腫：施打後可適當冰（冷）敷5-10分鐘，減少腫脹和紅腫機會。（冰敷必須隔著乾淨毛巾或是紗布，以免凍傷造成皮膚二次傷害）

2.避免刺激性保養：不要使用含酒精、香料、酸類或抗老成分的保養品，以免刺激肌膚。

3.做好防曬：即使在秋冬季節，也要做好防曬工作，避免紫外線傷害。

4.保持肌膚清潔：使用溫和不刺激的洗面乳清潔，不要擠壓或搓揉施打部位，清洗水溫也不宜過度高溫。

5.補充水分：生理上多喝水，留意肌膚充分補水更甚於春夏，避免皮膚乾紅癢屑影響膚況與療程結果。

劉思慧表示，在春夏季節期間，高溫氣候與環境，以及陽光照射強烈，肌膚皮脂腺活躍，容易有冒痘與及毛孔粗大情形，針劑微整療程須留意毛孔清潔通暢、以及防曬與適當保濕措施；反觀在秋冬季節期間，氣候乾燥，皮膚水分流失較快，容易出現乾燥、敏感等問題，因此同樣療程前後的保濕更需加強與維持，留意膚況變化同時，避免在已可能受到刺激的敏感部位進行施打，影響療程結果。

劉思慧提醒，在秋冬季節進行針微整形時，需要特別注意肌膚的乾燥和敏感問題，加強保濕和避免刺激，是民眾更須留意的重點。當然執行前，須由專業醫師進行綜合生理與部位評估。

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