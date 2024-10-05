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健康 > 名人健康事

張友驊滑倒》長者戶外跌倒近半數 跌倒別慌！謹記3步驟

2024/10/05 11:42

69歲的名嘴張友驊昨（3日）晚間和妻子在住處附近散步時不慎跌倒，頭部受到撞擊，一度失去生命跡象，目前仍在北醫附醫搶救中。（資料照）

69歲的名嘴張友驊昨（3日）晚間和妻子在住處附近散步時不慎跌倒，頭部受到撞擊，一度失去生命跡象，目前仍在北醫附醫搶救中。（資料照）

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張友驊滑倒》跌倒成長者死因第2位 肌力訓練預防跌倒

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深名嘴張友驊近日驚傳散步時滑倒，目前正在醫院急救，需用葉克膜以及低溫療法保護腦部。國健署表示，長者跌倒的發生地點，有48%為

據報導，張友驊於3日晚間與妻子在自家附近散步，卻不慎滑倒，撞上頭部。妻子緊急求救，救護人員趕抵時發現張友驊失去生命跡象，急救後雖心臟跳動仍未恢復意識。目前正在醫院急救中，仍未脫離險境。

69歲的名嘴張友驊昨（3日）近日跌倒，頭部受到撞擊，目前用葉克膜續命中，並用低溫療法保護腦部。（資料照）

69歲的名嘴張友驊昨（3日）近日跌倒，頭部受到撞擊，目前用葉克膜續命中，並用低溫療法保護腦部。（資料照）

衛福部國健署表示，若發現長者跌倒，依照以下3個步驟進行救援：

1.不要慌張、不要急著將長者拉起身，否則可能造成長者傷勢加重或有生命危險。

2.檢查長者是否還有意識，以及受傷或出血等狀況。

3.若長者意識不清或大量出血，應盡快叫救護車並緊急送醫。

根據衛生福利部110年死因統計結果顯示，110年事故傷害死亡人數為6,775人，居國人死因第7位，其中跌倒（落）致死人數占21.9%（1,482人）。根據106年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫。跌倒是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率亦隨年齡增加而隨之提高。

張友驊是在戶外散步時滑倒。國健署表示，長者跌墜受傷地點有52%發生在室內、48%發生在室外；其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽臺、樓梯等。除了環境之外，通常造成長者跌倒之相關危險因子，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常、足部問題與不合腳的鞋子、增加跌倒風險藥物的使用等，如何兼顧自身健康與環境安全，才是防跌的重點。

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