健康網》白頭髮能清除癌細胞？ 醫師揭防黑色素瘤真相

〔健康頻道／綜合報導〕不少人將白頭髮視為老化象徵，近期網路上更流傳「長白頭髮是身體在清除癌細胞」的說法，聽起來像是身體正在進行某種「抗癌大掃除」。對此，皮膚科醫師沈孟暵指出，根據東京大學的研究，白髮的形成與癌症預防機制確實有關，但並不是身體正在殺死癌細胞，而是為了避免受損細胞變成惡性的「黑色素瘤」，而讓受損細胞提前消失。

沈孟暵於臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，年輕時，毛囊裡的「黑色素幹細胞」像是一群辛勤的員工，負責生產黑色素，但是當這群員工遭遇重大損傷（如 DNA 受損）時，身體會啟動保護機制，讓這些受損員工進入一種一邊變老、一邊強迫分化的狀態，最後，這些員工會耗盡體力、集體消失，毛囊沒了色素工廠，頭髮自然就白了。

沈孟暵說明，這其實是一種「斷尾求生」的策略。癌細胞的產生是因受損細胞沒被清除，反而獲得「長生不老」的超能力，失控增生。至於白髮的產生，則是毛囊寧可犧牲這一小撮幹細胞讓頭髮變白，也不要讓它們帶著突變活下去、變成惡性的「黑色素瘤」。因此，白頭髮是高風險細胞被清除之後的結果。也它是預防壞細胞變成惡性腫瘤，而不是等癌症長好了才去殺掉它。

沈孟翰表示，這項研究主要針對的是「黑色素幹細胞」，但皮膚癌其實有很多種，不能直接把這個結論套用在所有皮膚癌上，雖然亞洲人的黑色素瘤發生率較白種人低，但黑色素瘤的致死率不容小覷。此外，也特別提醒以下5大高風險族群要特別留意：

●家族病史：親友曾患有黑色素瘤。

●免疫低下：如器官移植患者或長期服用免疫抑制劑者。

●痣特別多：全身有50-100顆痣的人。

●先天巨痣：出生就有大於20公分的巨大黑色素痣。

●曾有皮膚癌病史：曾得過其他類型的皮膚癌。

沈孟暵強調，預防皮膚癌除了基本的防曬，最重要的是定期自我檢查。亞洲人的黑色素瘤常長在「不常曬太陽的地方」，建議多留意你的手掌、腳底、指（趾）甲、外陰部，如果發現這些地方出現新的黑斑、色塊，或者原本的痣形狀變得不對稱、邊緣模糊、顏色不均，應尋求皮膚科醫師專業評估。

