健康網》關節卡卡、體力差只是老？ 營養師揭慢性發炎4禍首

營養師張馨方指出，不良生活型態，如長期外食、熬夜、高壓等，都會造成身體慢性發炎，尤其年紀越大身體容易「悶燒」；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人會說，老了沒體力，但其實這可能不只是年紀增長所致，而是另類身體警訊。營養師張馨方指出，老化研究中有個專有名詞叫做「發炎性老化」，當身體長期低度發炎，也會影響健康。尤其年紀越大，身體防火牆變弱，導致抗氧化防禦崩潰、腸道菌相大亂、肌肉流失，再加上生活飲食型態不良，等於不斷火上澆油，可能導致關節卡卡、體力差、體重難控制等情況，建議日常掌握「3多1少」滅火飲食法，有助找回真正活力。

慢性發炎4原因一次看

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文說明，所謂發炎性老化（Inflammaging），簡單來說，就是身體的免疫系統像是一台關不掉的發熱主機，持續低度發炎，也悄悄地把你的健康存摺給扣光。至於年紀越大身體容易「悶燒」的原因，包括以下4項：

●抗氧化防禦崩潰：自由基像鐵鏽一樣侵蝕細胞。

●腸道菌相大亂：免疫系統70%在腸道，菌種失衡，身體發炎的火就燒起來了。

●肌肉量流失：肌肉不只是力氣，它還能分泌抗發炎物質，肌肉越少，發炎越嚴重。

●生活型態：長期外食、熬夜、高壓，等於不斷火上澆油。

飲食滅火法這樣吃

想要滅火降發炎，張馨方推薦「滅火飲食法」，掌握「三多一少」原則，也能讓身體降溫：

●多吃彩色植化素：如深綠色蔬菜、莓果類、花椰菜，也最強大的細胞防護罩。

●補好油Omega-3：如鮭魚、堅果、亞麻仁油，天然的抗發炎藥膏。

●蛋白質要吃夠：保住肌肉就是保住抗發炎的能力。

●少碰加工精製糖：少吃含糖飲料、炸物、精緻澱粉，這些都是發炎最愛的燃料。

張馨方強調，健康老化不是一兩天的事，而是每天在餐盤裡的選擇，當你聽懂身體的發炎訊號，才能真正找回活力。

