健康網》吃少未必瘦！ 超加工食品3陷阱騙大腦 恐多吃500大卡

書心健康管理診所院長許書華表示，吃得少未必能製造熱量赤字，問題可能出在食物的加工程度，尤其超加工食品好入口、干擾飢餓素，讓人吃更多；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人疑惑明明吃很少，體重怎麼還是降不下來？書心健康管理診所院長許書華表示，吃得少不代表一定能製造熱量赤字，問題可能出在食物的「加工程度」。她並指出，國外臨床試驗發現，在自由吃到飽的情況下，吃超加工食品的受試者，每天平均會無意識地多吃500大卡，原因在於超加工食品好入口、讓大腦飢餓恆溫器失準以及缺乏蛋白質，導致大腦綁架了人體的生理訊號，無形中吃更多。

許書華於臉書粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」發文表示，據美國國家衛生院（NIH）Kevin Hall博士進行的1項臨床試驗，研究團隊將2組受試者的飲食總熱量、糖分、脂肪、纖維等數值匹配到一模一樣，唯一的差別是：一組吃天然原型食物，另一組吃「超加工食品（UPF）」。

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試驗結果顯示，在讓受試者自由吃到飽的情況下，吃超加工食品的組別，每天平均會無意識地多吃下500大卡，短短2週體重就增加將近1公斤。許書華表示，很多人以為超加工食品讓人發胖是因為它太美味，但實驗數據反駁了這個論點，因為2組受試者對食物的滿意度與愉悅感相同。之所以過量進食，是因以下食物物理結構綁架生理訊號的3個重點：

●「太好吞」的物理陷阱 ：超加工食品通常質地軟爛，幾乎不需要費力咀嚼。研究發現，吃這類食物的進食速度，比吃原型食物快了將近1.5倍。當吃得太快，腸道的飽足訊號來不及傳到大腦，大腦還沒意識到吃飽，就已經吃過量。

●體內的激素戰爭：吃原型食物可有效降低飢餓素，並提升飽足荷爾蒙。但超加工食品卻會干擾這個回饋機制，讓大腦的飢餓恆溫器失準，導致一直覺得餓。

●身體對蛋白質的渴望：醫學上有個「蛋白質槓桿假說」。超加工食品的蛋白質比例通常較低，身體為了補足生存所需的蛋白質總量，會強迫你繼續進食。為了達到蛋白質的攝取標準，反被迫塞進無用碳水和劣質脂肪。

許書華建議，減重不是要你盲目挨餓，而是要學會避開大腦陷阱。下次用餐時，試著做到以下3點：

1.找回咀嚼動作，攝取需要多咬幾口的原型食物。

2.蛋白質優先吃，滿足身體的「蛋白質槓桿」，食慾自然會降下來。

3.看懂成分表，如果食品成分表有許多念不出來的化學名詞，請避開選擇。

許書華強調，學習吃「真實的食物」，便能同時能兼顧吃飽和體重控制。

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