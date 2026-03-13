自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》便便飄出4氣味藏警訊 研究揭油耗味恐胰臟求救

2026/03/13 19:32

腸胃科醫師鄭泓志指出，大便臭味不僅反映不同腸道健康狀況，甚至可能是身體最早出現的警訊之一，若味道變化明顯且持續數天，建議就醫找出原因；情境照。（圖取自freepik）

腸胃科醫師鄭泓志指出，大便臭味不僅反映不同腸道健康狀況，甚至可能是身體最早出現的警訊之一，若味道變化明顯且持續數天，建議就醫找出原因；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人排便時只注意顏色或形狀，卻忽略了便便氣味變化。腸胃科醫師鄭泓志指出，大便臭味不僅反映不同腸道健康狀況，甚至可能是身體最早出現的警訊之一。研究也發現，不同腸胃疾病，可能產生不同糞便氣體組合，糞便氣味甚至比異常症狀更早出現。以常出現4種氣味來說，黑便伴隨鐵鏽味或腥臭味，可能與胃潰瘍等相關；油耗味、濃烈腐臭伴隨油脂殘留與漂浮便，須留意胰臟、肝膽是否有異常。

鄭泓志於臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文表示，根據1篇刊登在國際醫學與生物學期刊《The FASEB Journal》的研究指出，糞便氣味其實來自一種叫做「揮發性有機化合物」（VOCs） 的氣體，這些氣體是腸道細菌在消化過程中所產生的，如硫化氫（臭雞蛋味）、甲烷、氨氣等。研究也發現，每種腸胃疾病都可能產生不同的氣體組合，這些氣體就像氣味指紋，可提前反映腸道健康狀況，甚至可能比症狀更早出現。

鄭泓志進一步說明，不同便便氣味可能對應不同腸胃問題，並列出以下常見4種異常氣味及可能潛藏疾病：​

黑便伴隨鐵鏽味或腥臭味

這類異常氣味與上消化道出血密切相關。當胃或十二指腸出血時，血液經過胃酸與消化液分解，會釋放出明顯的鐵鏽味或腥臭味，同時大便的顏色也會因血紅素氧化而轉為黑色、呈柏油狀。常見原因包括：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃出血等。​

油耗、腐臭味伴隨油脂與漂浮便

通常代表脂肪消化與吸收異常，可能與胰液分泌不足，如慢性胰臟炎、胰臟腫瘤；或膽汁排出異常，如膽結石、膽道阻塞、肝膽功能異常等相關。因脂肪未被有效分解與乳化，使得糞便產生油耗味或濃烈腐敗臭的糞便氣味。​

發酵酸味、帶氣泡的異常糞便

這種便便氣味常見於腸道菌相失衡。當壞菌增生、好菌減少，腸道中的食物可能產生異常發酵，釋放出大量酸性氣體，使得排便呈現刺鼻、酸臭，甚至帶氣泡的特徵。常見原因包括：腸躁症（IBS）、益生菌攝取不足，以及長期壓力或作息失調。​

臭雞蛋味伴隨軟黏或糊狀糞便

常見於高蛋白飲食者，例如：攝取大量肉類、蛋、乳製品或蛋白粉的族群。這種飲食型態下，腸道細菌大量分解含硫胺基酸，便會釋放出更多硫化氫（H₂S）氣體，因此形成明顯的臭雞蛋味，使得便便氣味變得更加強烈。​

鄭泓志指出，異常糞便氣味若只是偶發，可能與飲食有關；若味道變化明顯且持續超過數天，尤其伴隨黑便、油便、腹痛或體重減輕等其他症狀，建議儘早就醫找出原因。

