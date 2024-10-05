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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「小黃瓜」美肌又保濕 減肥解饞就吃它

2024/10/05 10:31

清爽脆口的小黃瓜不僅低卡，是減肥解饞的最佳零食，也是美肌保濕好幫手。（圖擷取自freepik）

清爽脆口的小黃瓜不僅低卡，是減肥解饞的最佳零食，也是美肌保濕好幫手。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小黃瓜不只是涼麵的好夥伴，也是美容界的隱藏冠軍！新竹聖宜診所醫師吳易儒指出，小黃瓜對美容有4大好處，包括補充水分、排毒利尿、抗氧化抗老，以及美白提亮。

吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」表示，清爽又脆口的小黃瓜，在台灣一年四季都買得到，而它的熱量極低，超適合當成減肥時期的解饞零食。

小黃瓜的美顏功效

●補充水分

小黃瓜含有約95%的水分，能幫助身體保持水分平衡，避免脫水，特別適合補水！

●排毒利尿

它富含鉀元素，有助於排出多餘的水分和毒素，幫助減少水腫問題，讓你感覺更輕盈。

●抗氧化抗老

小黃瓜中富含維生素C和多種抗氧化物質，可以幫助對抗自由基，減少細紋生成，讓你擁有年輕光澤的肌膚。

●美白提亮

小黃瓜的維生素C能促進膠原蛋白生成，提升肌膚亮度，讓暗沉的膚色重現透亮光澤。

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